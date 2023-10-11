Бедард дебютировал в НХЛ! Канадец волновался так, что чуть не вышел на лёд без клюшки

Новый сезон НХЛ уже здесь! И самый ожидаемый молодой талант последних лет – тоже. 18-летнему Коннору Бедарду, первому номеру драфта-2023 выпало дебютировать против «Питтсбурга». Новый канадский «некстван» против главной действующей канадской легенды и своего кумира Сидни Кросби.

Звёздный новичок так волновался перед дебютом, что чуть не забыл в раздевалке клюшку, выходя на свою первую раскатку в главной лиге мира. Но вовремя спохватился.

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Для «Питтсбурга» сегодня тоже был важный матч, потому что Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг вышли на лёд в своём 18-м сезоне вместе, и таким образом они превзошли трио «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) Дерека Джетера, Мариано Риверу и Хорхе Посада, которые играли вместе 17 сезонов. Теперь трио «Питтсбурга» принадлежит новый рекорд по совместному долголетию для всех профессиональных лиг Северной Америки.

«Это многое значит для меня. У нас были и взлёты, и падения, но 18 лет вместе говорит о том, какими людьми являются Сид и Джино. Они хотят быть в «Питтсбурге», хотят оставить здесь своё наследие, и всё сделали для этого. И я могу разделить это с ними, это нечто особенное», – сказал в перерыве матча Летанг.

А ведь в середине нулевых «Питтсбург» и «Чикаго» практически одновременно начинали свой подъём со дна, который принёс обеим командам по три Кубка Стэнли. Главные воротилы «ястребов» уже кто закончил, кто собирается, кто взял паузу, а «Питтсбург» до сих пор строится вокруг своей супертройки. С ума сойти!

Прошлой весной «пингвины» впервые за 17 лет не попали в плей-офф, проиграв в предпоследнем матче регулярки как раз «Чикаго», который никаких турнирных притязаний не имел и просто доигрывал сезон в ожидании Бедарда. То поражение наверняка до сих пор саднит в груди.

В межсезонье последовали смена руководства, усиление состава, и в новый сезон «Питтсбург» вступал с намерением громко пошуметь. Но по первому матчу этого не скажешь.

Перед стартовым вбрасыванием судья поприветствовал Бедарда в НХЛ – своё первое вбрасывание 98-й номер «Чикаго» чисто проиграл Кросби. «Питтсбург» довольно быстро забил в первом периоде – шайба после броска Брайана Раста так быстро вылетела из сетки, что арбитры не сразу сигнализировали, что это был гол.

В середине второго периода Кросби увеличил преимущество хозяев, разорвав оборону соперника, когда на льду было звено Бедарда. «Чикаго» взял запрос на офсайд, проиграл, получил две минуты. Однако большинство «пингвины» реализовать не смогли, а вскоре и сами пропустили.

Бедард же принял непосредственное участие в начале камбэка команды – нападающий отметился второй передачей в голе Райана Донато. Да и в принципе он был заметен на площадке и точно не стеснялся сам бросать, став в итоге лучшим в команде по этому показателю (пять в створ).

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«Первое очко? Ощущения отличные, всю жизнь этого хотел. Ну и наша тройка пропустила гол, поэтому хотели реабилитироваться, так что всё хорошо. Чему уже научился в НХЛ? Надо быть быстрым и всегда готовым, потому что игра очень быстрая. Если не готов, будет тяжело», – сказал в перерыве канадец.

В третьем периоде «Чикаго» забросил ещё три безответные шайбы, а главными творцами победы стали новички команды, «старички» Кори Перри и Ник Фолиньо. Сначала они организовали гол для Джейсона Дикинсона (не без участия удачного отскока), а потом прикончили «Питтсбург» голом в пустые ворота.

Канадский «некстван» и его команда испортили исторический вечер Кросби, Малкина и Летанга. Будущее стремительно наступает на пятки настоящему. Или уже прошлому? Это покажет сезон.