Никогда не ел фастфуд, поражает всех финтами. Как в НХЛ заходит главный талант поколения

Коннор Бедард ещё не сыграл ни минуты в официальных матчах против взрослых, но хоккейный мир уже сошёл с ума.

Приход каждого первого номера драфта НХЛ в лигу (кроме разве что защитников) обычно сопровождается волной всеобщего болельщицкого энтузиазма и пароксизмами экспертов, которые обещают, что новичок сразу же станет решалой и дотащит свою команду до сияющих вершин. Однако в случае Коннора Бедарда хайп уже пробил значения, которые казались невозможными. Помогло и то, что после дебюта Макдэвида аудитория и значение соцсетей выросли ещё сильнее — и теперь каждый шаг нового лидера «Чикаго» будут рассматривать под увеличительным стеклом.

Ни у кого ещё летом не было сомнений, что Коннор начнёт сезон в основе «Чикаго» — помешать этому могла только тяжёлая травма. Клуб отреагировал оперативно, выписав в помогу своему новому лидеру сразу четырёх опытных форвардов, после добавления которых состав «ястребов» смотрится не так чудовищно, как в концовке прошлого сезона. Обмен Тейлора Холла из «Бостона», возможно, был не случайным: в своё время вингер провёл шикарный сезон на фланге дебютировавшего в НХЛ Нико Хишира. Холл набрал 92 очка, выиграл приз MVP, а «Нью-Джерси» сенсационно вышел в плей-офф. Более того, у новичка «Чикаго» есть огромный опыт игры с первыми номерами драфта.

«Я играл половину регулярки с Джеком Хьюзом, Коннор Макдэвид жил у меня во время дебютного сезона. Однако не думаю, что буду сидеть с Коннором и говорить ему «делай так-то и вот так-то». Это случится само собой, ты должен подавать пример везде — и в зале, и в тренировках на льду, и в том, как ты обращаешься с персоналом команды и арены. Думаю, это лучший способ вести за собой. В «Эдмонтоне» я наблюдал за Алешем Гемски, Шоном Хоркоффом — ты многому учишься, когда смотришь на этих парней. Я пытаюсь повторить это, хочу быть лучшим игроком в тренировочном лагере», — сказал Холл журналистам.

Коннор Бедард Фото: Zuma/ТАСС

Так или иначе, Холла подписывают в первую очередь для помощи на льду. Для лучшей адаптации к жёстким правилам жизни НХЛ выписаны Ник Фолиньо и Кори Перри, который не торопится уходить из хоккея. При общении с журналистами летом Перри вполне открыто признавал, что приходит в «Чикаго» как ментор Бедарда: «НХЛ – это непростая лига, особенно если ты начинаешь в 18-19 лет. Надо научиться кое-чему, попытаться найти себя. Я просто попытаюсь помочь молодым парням. Я буду помогать Бедарду с разными повседневными делами», — говорил Перри.

Ну а что сам Бедард? При общении с прессой он производил впечатление хоккейного робота, собранного в каких-нибудь секретных лабораториях спортивного Пентагона. Все поразились его физической формой ещё на «комбайне» перед драфтом, а ещё позже стало известно, что Коннор ни разу не ел в кафе быстрого питания. «Он ни разу не ел в «Макдоналдсе» или в другом подобном месте — наверняка это случится позже, но пока он фастфуд даже не пробовал. Мы все знаем, как важно правильное питание, и он сам это осознаёт. В день игры он предпочитает рис, курицу, овощи, креветки, красную рыбу», — рассказала о вкусовых предпочтениях сына мать Бедарда.

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Вполне возможно, Бедард, несмотря на свою правильность, станет той самой медийной звездой, которой НХЛ так не хватало. У Кросби, как известно, даже соцсетей нет, харизма Макдэвида вне игровой площадки — почти никакая. Бедард не побоялся быть слегка провокативным даже в тот момент, когда его и на драфте не выбрали. Во время финала Кубка Стэнли игрока пригласили в студию канала TNT, который собрал звёздный состав экспертов для освещения НХЛ. «Приятно оказаться в окружении классных игроков и Пола Биссоннетта», — подколол Бедард соведущего знаменитого хоккейного подкаста.

Впрочем, успехи на двусторонках и медийные успехи были второстепенны — все ждали дебюта Коннора на уровне НХЛ хотя бы в предсезонном матче. Надо отметить, что у «пресизона» НХЛ есть свои особенности: обычно уровень домашних и гостевых составов резко разнится. Игроки основы редко проводят всю предсезонку, и обычно клубы стараются показать своих лидеров в домашних играх, выставляя почти основной состав, а в гостях масштабно экспериментируют с игроками из АХЛ и юниорских лиг, из-за чего впечатление может искажаться.

Прямая речь самого Коннора о дебюте: «Я могу играть намного лучше». Бедард — о своём дебюте в предсезонном матче НХЛ

Например, «Сент-Луис» привёз в Чикаго наполовину резервный состав, который вряд ли выйдет на лёд в матчах регулярного сезона. Однако Павел Бучневич, которого Бедард накрутил в одном из эпизодов, был вполне живым и настоящим — а ведь Павел заслуженно считается одним из лучших двусторонних вингеров лиги.

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На более-менее открытом льду при игре «3 на 3» Бедард выглядит ещё более впечатляюще: вот так он отдал передачу на Андреаса Атанасиу, забившего победный гол.

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Однако есть и моменты, которые официальный аккаунт НХЛ не будет демонстрировать с гордостью. В гостевом матче «Чикаго» пролетел «Детройту» 1:6, а в самой концовке у Бедарда пренаглейшим образом отобрал шайбу Нейт Даниэльсон. Нэйт был выбран в топ-10 того же драфта, что и Коннор — а ведь в НХЛ Бедарда будут встречать куда более опытные центры.

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Впрочем, невероятной оборонительной игры или моментального затаскивания «Чикаго» в плей-офф от Бедарда, как и от его молодых одноклубников, в Америке пока не ждут. Примерные настроения в своей статье выразил автор The Athletic Марк Лазерус. «Пусть они сорвутся с цепи. Пусть Коннор Бедард накручивает четырёх оппонентов вместо попытки сыграть «безопасно», пусть Лукас Райхель будет играть в чужой зоне чуть более агрессивно, а вингеры – помогать ему в обороне. Дайте им забивать сумасшедшие голы, делать чумовые передачи, пусть они пытаются делать то, за что тренеры обычно сажают игроков на скамейку.

Коннор Бедард Фото: Zuma/ТАСС

Этот сезон не имеет значения в плане побед — генменеджер Кайл Дэвидсон надеется получить ещё один высокий пик на драфте в следующем году. Однако появление Бедарда заставляет говорить об этой команде. Пока все остальные большие клубы города попали в кризис, продажи билетов на «ястребов» растут, и хоккейная команда внезапно стала самой привлекательной в городе. Поэтому пусть парни будут собой — просто сразу бросьте их в самое пекло, как это когда-то сработало с Кейном и Тэйвзом».

Своего «Тэйвза» у Бедарда, правда, пока нет — но его клубу предстоит ещё пара лет увлекательного дальнего плавания за высокими пиками. Пока форвард может быть собой, и в лиге уже наверняка потирают руки в предвкушении того, какими могут быть рейтинги матча открытия сезона с «Питтсбургом»: канадское лицо лиги нулевых передаст эстафету потенциальному лицу лиги в 2020-х.