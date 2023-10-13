Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 13 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 14 октября

«Авангард» взял реванш у «Динамо», «Салават» учинил разгром «Витязю». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
«Авангард» взял реванш у «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии
«Локомотив» не оставил шансов «Барысу», а Рендулич снова забил за СКА.

13 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гоголев (Хамидуллин, Жуков) – 13:41 (5x5)     1:1 Акользин – 14:12 (5x5)     1:2 Акользин (Карпов, Зернов) – 23:12 (5x5)     1:3 Петунин (Юров, Пресс) – 34:09 (5x4)     2:3 Ахияров – 53:32 (5x5)     2:4 Юров (Пресс) – 58:58 (en)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

На 14-й минуте Павел Гоголев вывел новосибирскую команду вперёд. Через 31 секунду Павел Акользин сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий «Металлурга» оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Денис Зернов. На 35-й минуте Александр Петунин забросил третью шайбу. Баллы за ассисты записали на свой счёт Данила Юров и Робин Пресс.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 16 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Барыс» 15 октября примет «Металлург».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Гуляев (Николишин, Ткачёв) – 24:35 (5x5)     2:0 Буше (Шарипзянов) – 27:39 (5x4)     3:0 Мартынов (Пьянов, Беляев) – 28:40 (5x5)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Михаил Гуляев вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Николишин и Владимир Ткачёв. На 28-й минуте Рид Буше реализовал большинство после паса Дамира Шарипзянова — 2:0. Через 61 секунду Игорь Мартынов забил третий гол. Таким образом, омичи взяли реванш у соперника за поражение в Москве со счётом 0:6.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 16 октября в Москве сыграет с «Сибирью». «Авангард» 15 октября примет «Локомотив».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Шалунов) – 03:36 (5x5)     0:2 Красковский (Полунин, Кожевников) – 32:05 (5x5)     0:3 Красковский (Рафиков, Лихачёв) – 41:37 (5x4)     0:4 Шалунов (Гернат, Чехович) – 46:37 (5x4)     0:5 Бут (Шалунов) – 56:28 (5x5)     0:6 Тесанов (Волков) – 59:29 (5x4)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).

На четвёртой минуте Даниил Бут с передачи Максима Шалунова вывел железнодорожников вперёд. На 33-й минуте Павел Красковский удвоил преимущество «Локомотива». Очки за результативные пасы получили Александр Полунин и Алексей Кожевников. На 42-й минуте Павел Красковский, реализовав большинство, забросил третью шайбу. Ещё по голу забили Максим Шалунов, Даниил Бут и Даниил Тесанов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Металлург». Оба матча состоятся 15 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Севостьянов (Голышев, Мэйсек) – 09:36 (5x4)     1:1 Яруллин (Юртайкин) – 14:48 (5x5)     2:1 Осипов (Обидин, Филяев) – 18:20 (5x5)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

На 10-й минуте Александр Севостьянов, реализовав численное большинство, вывел «Автомобилист» вперёд. Очки за результативные передачи получили Анатолий Голышев и Брукс Мэйсек. На 15-й минуте Альберт Яруллин после паса Данила Юртайкина сравнял счёт. На 19-й минуте Максим Осипов забил второй гол в ворота челябинцев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 15 октября в Екатеринбурге сыграет с «Витязем». «Трактор» 17 октября примет «Амур».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Шаров (Шмелёв, Зоркин) – 02:34 (5x5)     2:0 Ливо (Хафизуллин, Шмелёв) – 08:10 (5x4)     3:0 Хмелевски (Шаров, Ливо) – 17:54 (5x4)     4:0 Хмелевски (Шаров, Шмелёв) – 22:35 (5x4)     5:0 Ливо (Хафизуллин) – 32:26 (5x4)     6:0 Дроздов – 36:59 (4x5)     7:0 Ефремов (Шаров) – 39:54 (5x5)     7:1 Педан (Яровой, Рой) – 46:09 (5x5)     8:1 Лещенко (Зоркин, Пименов) – 50:08 (5x4)    

Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1 (3:0, 4:0, 1:1).

На третьей минуте Александр Шаров вывел юлаевцев вперёд. На девятой минуте Джош Ливо удвоил преимущество «Салавата». На 18-й минуте Александр Хмелевски забил третий гол. На 23-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 33-й минуте свою вторую шайбу забросил Джош Ливо. Ещё по разу отличились Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. Гол в составе «Витязя» забил Руслан Педан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов – 07:13 (5x5)     1:1 Рендулич (Никишин) – 15:10 (5x4)     1:2 Калдис (Кузнецов, Кёрран) – 27:05 (5x5)     2:2 Толчинский (Кадейкин) – 28:34 (5x4)     3:2 Сергеев (Алистров, Рендулич) – 32:58 (5x5)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

На восьмой минуте Роман Горбунов вывел минчан вперёд. На 16-й минуте Борна Рендулич с передачи Александра Никишина сравнял счёт. На 28-й минуте Янни Калдис вновь вывел вперёд «Динамо». На 29-й минуте Сергей Толчинский, реализовав большинство с передачи Александра Кадейкина, восстановил равенство в счёте — 2:2. На 33-й минуте Артём Сергеев забил третий гол в ворота гостей. Передачей отметился Борна Рендулич.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 октября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА 16 октября примет «Адмирал».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 14 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android