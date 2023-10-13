«Авангард» взял реванш у «Динамо», «Салават» учинил разгром «Витязю». Итоги дня КХЛ

13 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.
Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).
На 14-й минуте Павел Гоголев вывел новосибирскую команду вперёд. Через 31 секунду Павел Акользин сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий «Металлурга» оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Денис Зернов. На 35-й минуте Александр Петунин забросил третью шайбу. Баллы за ассисты записали на свой счёт Данила Юров и Робин Пресс.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 16 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Барыс» 15 октября примет «Металлург».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Михаил Гуляев вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Николишин и Владимир Ткачёв. На 28-й минуте Рид Буше реализовал большинство после паса Дамира Шарипзянова — 2:0. Через 61 секунду Игорь Мартынов забил третий гол. Таким образом, омичи взяли реванш у соперника за поражение в Москве со счётом 0:6.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 16 октября в Москве сыграет с «Сибирью». «Авангард» 15 октября примет «Локомотив».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).
На четвёртой минуте Даниил Бут с передачи Максима Шалунова вывел железнодорожников вперёд. На 33-й минуте Павел Красковский удвоил преимущество «Локомотива». Очки за результативные пасы получили Александр Полунин и Алексей Кожевников. На 42-й минуте Павел Красковский, реализовав большинство, забросил третью шайбу. Ещё по голу забили Максим Шалунов, Даниил Бут и Даниил Тесанов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Металлург». Оба матча состоятся 15 октября.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).
На 10-й минуте Александр Севостьянов, реализовав численное большинство, вывел «Автомобилист» вперёд. Очки за результативные передачи получили Анатолий Голышев и Брукс Мэйсек. На 15-й минуте Альберт Яруллин после паса Данила Юртайкина сравнял счёт. На 19-й минуте Максим Осипов забил второй гол в ворота челябинцев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 15 октября в Екатеринбурге сыграет с «Витязем». «Трактор» 17 октября примет «Амур».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1 (3:0, 4:0, 1:1).
На третьей минуте Александр Шаров вывел юлаевцев вперёд. На девятой минуте Джош Ливо удвоил преимущество «Салавата». На 18-й минуте Александр Хмелевски забил третий гол. На 23-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 33-й минуте свою вторую шайбу забросил Джош Ливо. Ещё по разу отличились Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. Гол в составе «Витязя» забил Руслан Педан.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
На восьмой минуте Роман Горбунов вывел минчан вперёд. На 16-й минуте Борна Рендулич с передачи Александра Никишина сравнял счёт. На 28-й минуте Янни Калдис вновь вывел вперёд «Динамо». На 29-й минуте Сергей Толчинский, реализовав большинство с передачи Александра Кадейкина, восстановил равенство в счёте — 2:2. На 33-й минуте Артём Сергеев забил третий гол в ворота гостей. Передачей отметился Борна Рендулич.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 октября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА 16 октября примет «Адмирал».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Расписание на 14 октября
- 13 октября 2023
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