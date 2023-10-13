«Авангард» взял реванш у «Динамо», «Салават» учинил разгром «Витязю». Итоги дня КХЛ

«Локомотив» не оставил шансов «Барысу», а Рендулич снова забил за СКА.

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13 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

На 14-й минуте Павел Гоголев вывел новосибирскую команду вперёд. Через 31 секунду Павел Акользин сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий «Металлурга» оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Денис Зернов. На 35-й минуте Александр Петунин забросил третью шайбу. Баллы за ассисты записали на свой счёт Данила Юров и Робин Пресс.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 16 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Барыс» 15 октября примет «Металлург».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Михаил Гуляев вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Николишин и Владимир Ткачёв. На 28-й минуте Рид Буше реализовал большинство после паса Дамира Шарипзянова — 2:0. Через 61 секунду Игорь Мартынов забил третий гол. Таким образом, омичи взяли реванш у соперника за поражение в Москве со счётом 0:6.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 16 октября в Москве сыграет с «Сибирью». «Авангард» 15 октября примет «Локомотив».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).

На четвёртой минуте Даниил Бут с передачи Максима Шалунова вывел железнодорожников вперёд. На 33-й минуте Павел Красковский удвоил преимущество «Локомотива». Очки за результативные пасы получили Александр Полунин и Алексей Кожевников. На 42-й минуте Павел Красковский, реализовав большинство, забросил третью шайбу. Ещё по голу забили Максим Шалунов, Даниил Бут и Даниил Тесанов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Металлург». Оба матча состоятся 15 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

На 10-й минуте Александр Севостьянов, реализовав численное большинство, вывел «Автомобилист» вперёд. Очки за результативные передачи получили Анатолий Голышев и Брукс Мэйсек. На 15-й минуте Альберт Яруллин после паса Данила Юртайкина сравнял счёт. На 19-й минуте Максим Осипов забил второй гол в ворота челябинцев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 15 октября в Екатеринбурге сыграет с «Витязем». «Трактор» 17 октября примет «Амур».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1 (3:0, 4:0, 1:1).

На третьей минуте Александр Шаров вывел юлаевцев вперёд. На девятой минуте Джош Ливо удвоил преимущество «Салавата». На 18-й минуте Александр Хмелевски забил третий гол. На 23-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 33-й минуте свою вторую шайбу забросил Джош Ливо. Ещё по разу отличились Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. Гол в составе «Витязя» забил Руслан Педан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

На восьмой минуте Роман Горбунов вывел минчан вперёд. На 16-й минуте Борна Рендулич с передачи Александра Никишина сравнял счёт. На 28-й минуте Янни Калдис вновь вывел вперёд «Динамо». На 29-й минуте Сергей Толчинский, реализовав большинство с передачи Александра Кадейкина, восстановил равенство в счёте — 2:2. На 33-й минуте Артём Сергеев забил третий гол в ворота гостей. Передачей отметился Борна Рендулич.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 октября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА 16 октября примет «Адмирал».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 14 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2023, суббота. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2023, суббота. 13:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2