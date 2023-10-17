Шестёркин взял буллит и хотел вступить в бой! Матч «Рейнджерс» закончился массовой дракой

С первого выезда в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» привёз домой 50% набранных очков. После яркой победы в матче открытия регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (5:1) последовала осечка во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (3:5). В третьем периоде матча с «мундирами» подопечные Питера Лавиолетта провели в чужой зоне практически 15 минут, владея абсолютным преимуществом, но ликвидировать отставание в три шайбы не получилось. После поражения в Коламбусе «Рейнджерс» вернулись в Нью-Йорк, где из первым соперником в родном «Мэдисон Сквер Гарден» стала «Аризона Койотс».

Символично, что автором первого домашнего гола Парней с Бродвея в новом сезоне стал главный ветеран клуба Крис Крайдер. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Рейнджерс» американский нападающий открыл счёт в матче на 15-й минуте, воспользовавшись идеальной передачей в исполнении своего многолетнего одноклубника Мики Зибанеджада. Начавший 13-й сезон в клубе и лиге 32-летний Крайдер продлил серию с заброшенными шайбами со старта сезона до трёх матчей, забив свой уже четвёртый гол в этом чемпионате.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Койоты» отыгрались в начале второго периода, удачно использовав лишнего. Звёздный нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер отлично приложился в большинстве, фактически прошив ловушку Игоря Шестёркина. Российский голкипер сумел коснуться шайбы, но бросок американского форварда вышел уж слишком сильным и стал в итоге голевым.

Ключевые события в матче начали происходить в конце этого отрезка. Шестёркин роскошным образом начал очень перспективную атаку «Рейнджерс», запустив в опасный прорыв своего соотечественника Артемия Панарина. Российский форвард уже был готов вырываться на рандеву с голкипером гостей Коннором Ингрэмом, но тут произошёл большой курьёз. Без преувеличения действительно легендарный арбитр НХЛ Келли Сазерлэнд, являющийся рекордсменом лиги по всем возможным показателям среди действующих судей, оказался на траектории движения Панарина и просто-напросто физически сорвал атаку «Рейнджерс»: Артемий не смог обвести главного арбитра и потерял шайбу.

На этом локальные беды ньюйоркцев и не думали заканчиваться. Под дикий гул возмущённых болельщиков «Рейнджерс» гости перешли в атаку, и первый номер драфта НХЛ Алексис Лафреньер допустил нарушение правил в своей зоне. Хозяева получили меньшинство, и увидев поднятую руку арбитра, защитник Райан Линдгрен откровенно потерял контроль над собой и откинул шайбу после свистка. Поступок американского хоккеиста был оценен ещё одним удалением, и вот таким нелепым образом «Рейнджерс» остались на 120 секунд в формате «3 на 5». И это вместо того, чтобы претендовать на гол в чужие ворота. В двойном большинстве «койоты» создали целую россыпь опасных моментов, но Шестёркин поймал кураж и стоял на голове.

«Аризона» упустила потрясающий момент, чтобы выйти вперёд, за что заплатила максимальную цену после перерыва. Защитник «Койотс» Мэтт Дамба нарушил правила в середине периода, и «Рейнджерс» забили победный гол. Панарин выцелил бросок в большинстве, а Винсент Трочек совершил решающее подправление. 31-летний россиянин отметился результативным действием в третьем матче подряд, записав на свой счёт третью в сезоне голевую передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гости получили отличную возможность отыграться и перевести игру в овертайм за пять минут до конца основного времени, когда в ворота «Рейнджерс» был назначен буллит. Однако перешедший в «Аризону» из «Питтсбурга» Джейсон Цукер проиграл дуэль Шестёркину, не сумев переиграть россиянина. Примечательно, что Игорь продлил потрясающую серию, отразив четвёртый из четырёх штрафных бросков в игровое время матчей за карьеру в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В самой концовке «Койотс» организовали последний финальный штурм владений российского вратаря, но и в этой ситуации наигравший в итоге на первую звезду матча Шестёркин действовал выше всяких похвал. Закончилось же всё массовой дракой, произошедшей уже после финальной сирены. В общей сложности арбитры выписали участникам инцидента 66 штрафных минут, две из которых оказались на счету Шестёркина, который также принял участие в выяснении отношений.

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До прямого участия в рукопашной дело у Шестёркина всё-таки не дошло, но свой штраф он получил. Формальной причиной для двух минут россиянину стало оставление им пределов вратарской, тогда как наиболее активные участники разборки – Дамба, Баррет Хэйтон, Ник Бьюгстад от «Аризоны», а также Джейкоб Труба и Баркли Гудроу от «Рейнджерс» – получили по 12 минут штрафа. Но это уже могло повлиять не более чем на начисление очков в различных фэнтези-турнирах. «Синерубашечники» добыли тяжелейшую победу на домашнем льду, исправившись за поражение от «Блю Джекетс».