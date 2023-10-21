«Таких безвольных игроков, как у нас в команде, давно не встречал». Что происходит в ВХЛ

Наша подэлитная лига уже давно называется не Высшей, а Всероссийской — но для нас она все равно остаётся «вышкой», пусть и заметно отстающей от КХЛ по освещению. Как и в главной лиге, здесь подходит к концу второй месяц регулярки, и самое время проверить, как идут дела в ВХЛ.

В топе:

«Химик». Сложно удивляться игре действующих чемпионов, тем более с учётом того, что воскресенский клуб не понёс больших потерь летом. В межсезонье цвета клуба якобы хотели изменить на более «спартаковские», но протест болельщиков отстоял традиционную палитру. В клубе всё ещё работает Игорь Гришин, романтический стиль которого в прошлом году, вполне возможно, открыл дорогу новому яркому «Спартаку» Алексея Жамнова. Воскресенский клуб — самый результативный на старте сезона и уже дал дорогу наверх негабаритному технарю Егору Филину. На очереди — 21-летний Максим Кровяков, который с 18 очками лидирует в гонке бомбардиров.

«Буран». За несколько лет работы Михаила Бирюкова через воронежский клуб прошло немало классных игроков с опытом игры в КХЛ, но результат почему-то не появлялся — воронежцы стабильно сидели в подвале «вышки». Возможно, ключевой трансфер для клуба — приглашение голкипера Никиты Лысенкова, на котором после серии неудачных матчей поставили крест в Новокузнецке. Лысенков отражает сумасшедшие 95% бросков, но и его партнёр Александр Самойлов не отстаёт (94,6%). Клуб потихоньку начинает работать и с болельщиками, которые в Воронеже любят не только «Факел»: когда клуб десять лет назад только перешёл в ВХЛ, маленькая местная арена всегда забивалась до отказа.

Никита Лысенков Фото: vhlru.ru

«Зауралье». Курганский клуб провёл чуть ли не самую активную селекционную кампанию этого межсезонья: основной спонсор клуба в этом году отмечает юбилей и выделил солидную сумму на новичков. Ключевое летнее подписание — лучший бомбардир в истории современной ВХЛ Даниил Ердаков, который несколько лет был лидером «Металлурга», можно отметить и 19-летнего Александра Пелевина, задрафтованного недавно «Каролиной». Обращает на себя внимание и игра бывшего вратаря «Ак Барса» Евгения Ярославлева: он идёт вторым в лиге по проценту сейвов.

Разочаровывают:

«Металлург». Жизнь новокузнецкого клуба в «вышке» и так была менее стабильной, чем у той же «Югры», которая давно обрела себя в роли гранда ВХЛ. Тренерские перестановки, затянувшаяся реконструкция дворца спорта, из-за которой команде даже на время приходилось переезжать в Чехов на матчи плей-офф — и это несмотря на то, что для подэлиты «Кузня» почти олигарх. Несмотря на то что перед сезоном «Металлург» подписал немало игроков с большим опытом КХЛ (например, Георгия Бердюкова и Даниила Ильина), клуб провалил старт сезона и пока идёт 15-м: это лучше, чем было пару недель назад, но явно недостаточно.

«Динамо» СПб. В последнее время мы привыкли, что питерский клуб регулярно гостит в финалах Кубка Петрова. Учитывая то, что у команды есть солидный покровитель и семитысячник «Юбилейный», ходили разговоры и о второй петербургской команде в КХЛ. Однако в прошлом году клуб сенсационно не попал в плей-офф, в последней игре сезона уступив место в топ-16 «СКА-Нева». Руководство команды ответило на это назначением Ярослава Люзенкова, который успел ярко показать себя в МХЛ, но пока на взрослом уровне методы тренера не работают: лишь 21-е место, и это с учётом того, что московское «Динамо» помогает подкреплением. Ситуация в клубе в целом выглядит странно — команда МХЛ буквально за три месяца сменила трёх главных тренеров.

Игроки «Динамо» Фото: vhlru.ru

«Ростов». «Таких безвольных игроков, которые у нас в команде, я давно не встречал. К сожалению. К сожалению, нет у нас в команде ни лидеров, ни тех ребят, которые могут за собой повести в трудный момент», — выдал недавно многолетний наставник «Ростова» Григорий Пантелеев — и такой тренерской откровенности мы давно не слышали на любом этаже нашего хоккея. Летом вокруг клуба ходили глухие слухи о финансовых проблемах — и слухи могли бы остаться просто слухами, но из клуба ушли несколько ведущих игроков. Даже командированные из «Сочи», которые иногда показывают отличный уровень, не помогают держаться на плаву: у «Ростова» последнее место в лиге и лишь две победы в основное время за 18 матчей.

Лучшие из молодых:

ВХЛ — это в первую очередь лига развития: этот вектор «вышки» стал понятен тогда, когда ФХР ввела лимит на возрастных игроков. Другое дело, что в независимых клубах заметных игроков U20 не так много — а когда появляется условный «Конюшков», то очень быстро переходит в клуб КХЛ.

Среди игроков, которые могли бы сыграть за сборную на МЧМ, пока сильнее всего выделяется Александр Рыков из «Челмета» — форвард в достаточно закрытой лиге набирает очко за игру, хотя в основной команде пока получает не так много шансов. В «Челмете» играет ещё один заметный местный талант — Ярослав Яппаров, но он пока получает не так много айстайма.

Кирилл Долженков Фото: cska-hockey.ru

Забавно, что в топ-3 соседствуют Михаил Кабат из системы СКА с его 178 см роста и почти двухметровый Кирилл Долженков. Форвард системы ЦСКА выделяется не только своим ростом, но и техникой: он отличался лакроссом на уровне МХЛ и пока ещё делит время между тремя лигами. Если Долженков, когда-то сдавший ЕГЭ по русскому на 98 баллов, в ближайшем времени не соблазнится «Коламбусом», то имеет все шансы стать очередным универсальным солдатом для команды Сергея Фёдорова

Неравенство

Но есть в сезоне ВХЛ вещь, которая смущает. Весной первенство ВХЛ, в котором команды можно было уже по пальцам одной руки пересчитать, закрылось из-за малого числа участников и непонятных перспектив. Команды третьей лиги дружно влились в главную ВХЛ, которая после этого разрослась до 29 команд. Это не самое большое количество команд в истории лиги, было и больше — но были и другие обстоятельства, иностранные клубы и отсутствие лимита на возрастных игроков.

В результате в подэлитной лиге пока что отмечается сильное неравенство. Клубы типа «Челнов», которые только перешли на новый уровень, пока даже не могут адекватно усилить состав, потому что предлагают новичкам нерыночные для ВХЛ деньги — в «букмекерских» лигах можно получить больше. Это выливается в громкие поражения — те же «Челны» получили 11 шайб в Перми, саратовский «Кристалл» — дюжину голов от «Звезды».

Пока есть ощущение, что расширение ВХЛ (по крайней мере, на этом этапе) несколько размыло уровень лиги — серьёзных ветеранов из-за лимита новичкам подписать сложнее, а хорошая молодёжь давно поделена среди сильных хоккейного мира. Всё это несколько размывает уровень лиги — и заставляет задуматься о том, что в такой большой стране, как наша, есть только два профессиональных дивизиона.