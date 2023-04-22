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«Химик» выиграл чемпионат ВХЛ, история хоккейного «Химика» из Воскресенска

Легендарный клуб стал чемпионом. История «Химика», взявшего первый трофей за 69 лет
Родион Власов
«Химик» выиграл чемпионат ВХЛ
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Воскресенский хоккей, давший России Ларионова и Каменского, начал новую жизнь под крышей «Спартака».

«Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера» — хором выводила арена в Воскресенске. «Химик» впервые стал чемпионом ВХЛ, выиграв Кубок Петрова. Борьбы в финале не получилось — команда Игоря Гришина выиграла все четыре матча, лишь в одном позволила «Соколу» зацепиться за разницу в один гол, а в решающей игре заколотила шесть шайб за шесть минут второго периода.

Возможно, это чуть ли главное событие для подмосковного хоккея последних лет. «Витязь» в этом году смог раскрыть немало имён, которые вроде бы сошли со сцены, но зрительского интереса в Балашихе команда не получала. «Куньлунь» в Мытищах напоминает, скорее, не очень смешную комедию. Воскресенск же большую часть советского времени был самым хоккейным городом региона, родиной Игоря Ларионова, Валерия Каменского, Вячеслава Козлова, Андрея Маркова и многих других звёздных хоккеистов.

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Главное имя в истории «Химика» — Николай Эпштейн, который сначала не только смог собрать в скромном городке сильный состав, но и помог запустить в городе детско-юношескую школу. Пик воскресенского хоккея — последние годы СССР: в 1989-м команда Владимира Васильева впервые в истории завоевала серебряные медали чемпионата, а на ЧМ-1991 сразу пять игроков в сборной представляли Воскресенск (Зелепукин, Каменский, Квартальнов, Козлов, Ломакин). 90-е, однако, стали тяжёлым временем почти для всех команд московского региона: в 1997-м от команды отказался главный спонсор (комбинат), а в 1999-м «Химик» занял предпоследнее место и впервые вылетел из элиты.

Через несколько лет «Химик» вернулся в элиту, фактически выиграв аппаратную борьбу за финансирование у «Витязя» — в Воскресенск поехали и легионеры, в локаутный сезон в команду заглядывали Виталий Вишневский и Сергей Брылин. Однако власти, которые помогли команде возродиться, фактически вынудили переезжать её в Мытищи, где как раз возвели новую арену на семь тысяч зрителей.

Матч «Химик» — ХК МВД в КХЛ

Матч «Химик» — ХК МВД в КХЛ

Фото: photo.khl.ru

По Воскресенску ударил новый регламент Суперлиги, который требовал, чтобы команды играли на аренах в 5500 зрителей — местному дворцу не хватало тысячи зрителей до этой планки. Глава области поставил простое условие: власти будут помогать клубу, но только в том случае, если он переедет в Мытищи. Не помогли ни письма болельщиков, ни протесты — «Химик» сменил прописку. Организованные фанаты так разозлились, на «новодел», что через пару лет, когда мытищинская команда играла вынесенный матч в Воскресенске, фан-сектор демонстративно болел за соперника «Химика».

Впрочем, «Химик» был быстро возрождён, но играл сначала в Высшей лиге. Там воскресенцы буквально за три сезона смогли дойти до чемпионства — но как раз в этот момент Суперлигу заменила КХЛ, в которую Воскресенск изначально включён не был. Однако «Химик» был первым в очереди в случае форс-мажора — и в июле лиге пришлось снимать с турнира «Автомобилист», который на рубеже десятилетий постоянно мучился из-за недостатка финансов.

Радостная новость для Воскресенска стала неожиданной, и клуб банально не успевал усилить состав для перехода в элитную лигу. Из первых десяти матчей в новой лиге «Химик» выиграл лишь два, сезон закономерно закончив на последнем месте. «Дерби» с другим подмосковным «Химиком» получились совсем уж грустными — 1:4 и 1:8. Финансовое состояние не улучшилось: клуб имел задолженности по зарплате. Гендиректор клуба в апреле 2009-го обещал приход крупного спонсора, но обещание осталось лишь на бумаге: через пару месяцев клуб был признан банкротом и снялся с розыгрыша КХЛ.

В ВХЛ клуб продержался всего год и из-за финансовых проблем играл только в Молодёжной лиге. Дальнейшая история «Химика» — время обращений с просьбами. Сначала болельщики требовали отставки президента клуба и главы района Юрия Слепцова, потом сам клуб обратился с письмом в федеральное правительство, которое тогда возглавлял Владимир Путин. В 2012-м лично к Путину обратились уже болельщики с просьбой о помощи: незадолго до этого премьер фактически лично привёл в ЦСКА «Роснефть». Все попытки были безуспешными.

В 2015-м «Химик» после нескольких лет слухов наконец вернулся в Высшую лигу в роли фарм-клуба «Спартака». В этом было немало иронии: возрождённый «Спартак» тогда появился на базе «Атланта», и отношения двух клубов как будто окольцевали странную цепочку переездов. Новые хозяева не стали ломать клуб под себя, и воскресенская команда сохранила исторический бренд и эмблему. Однако долгое время у новорождённого клуба не было глубины системы, и «Химик» шёл где-то в конце таблицы.

Игорь Гришин

Игорь Гришин

Фото: vhlru.ru

В последние годы это изменилось, Воскресенск стал получать верхний посев в плей-офф, но много говорить о команде стали в этом сезоне. Сначала «Химик» Игоря Гришина забивал кучу голов на фоне снулой игры основы, потом Гришин ненадолго навёл шороху в основе, но импульс тренера, который хотел играть в атаку и показывал игрокам записи игры Ларионова и Макарова, на уровне КХЛ оказался недолгим.

В плей-офф «Химик» получил самый солидный десант из основы — «Спартак» в плей-офф не попал, а красно-белая молодёжка вылетела оттуда неожиданно быстро. Благодаря этому состав воскресенского клуба в решающих матчах больше смахивал на «Спартак» краткого периода Гришина, когда в основу форсированно привлекалась молодёжь. Савиков, Талалуев, Соколов, Кукштель, Заседа, Сериков и другие — никто из конкурентов не получил такой подмоги.

Однако главным героем команды стал Олег Губин. 42-летний ветеран много поиграл в КХЛ за «Спартак» и «Сибирь», запомнился в Новосибирске честным пахарем, а последние несколько лет бессменно выступает за родную команду в Высшей лиге. В плей-офф он набрал 12 очков в 19 матчах и взял приз MVP Кубка Петрова. Возможно, после такого аккорда можно и заканчивать карьеру, сам чемпион ВХЛ заявил, что примет решение после отдыха.

Удивительно, но этот трофей стал для медалиста чемпионатов страны первым с 1954-го, когда новорождённый «Химик» выиграл чемпионат РСФСР. Уже сложно представить, что после него Воскресенск снова проложит путь в элиту, но по сравнению с безвременьем большей части XXI века и судьбой многих советских брендов жизнь благополучного фарм-клуба выглядит не такой уж и плохой.

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