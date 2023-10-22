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Результаты матчей КХЛ 22 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 23 октября

«Ак Барс» победил в римэйке финала, минское «Динамо» прервало ужасную серию. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ за 22 октября
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«Автомобилист» начинает буксовать, а «Адмирал» закапывается внизу таблицы.

22 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим итоги состоявшихся игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Спартак
Москва
1:0 Горшков (Фьоре) – 06:05 (5x5)     2:0 Шевченко (Бучельников, Аноховский) – 07:09 (5x5)     2:1 Голдобин (Морозов, Чайковски) – 13:36 (5x4)     2:2 Филин (Талалуев, Савиков) – 16:57 (5x5)     3:2 Фьоре (Соловьёв) – 37:40 (5x5)     3:3 Пашин (Галимов, Савиков) – 46:03 (5x5)     3:4 Принс – 48:06 (5x4)    

Кажется, прилетевший на Дальний Восток «Спартак» просто-напросто не сразу попал в местный ритм и очень быстро получил 0:2 во Владивостоке. «Адмирал» ужасно проводит последние игры, и эта победа могла бы сильно помочь команде — однако лидеры «Спартака» ближе к середине матча нашли слабину в чужой обороне. Николай Голдобин забил свой уже 16-й гол в этом сезоне, большинство «Спартака» в целом сработало классно: победная шайба Шэйна Принса тоже пришла в неравных составах. «Адмирал» внезапно для многих пока последний в общей таблице лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Хрипунов (Воронков, Трямкин) – 05:34 (5x5)     1:1 Белоусов (Прохоркин) – 28:17 (5x5)     1:2 Климович (Климович, Бек) – 32:56 (5x5)     1:3 Прохоркин (Бутузов, Аланов) – 46:40 (5x4)    

После 10:1 в двух новосибирских матчах было ощущение, что «Автомобилист» на старте домашней игры хочет ещё сильнее увеличить эту разницу — в первые минуты «Сибири» вообще не было видно на льду. Однако во втором периоде команда Немировски стала расписывать комбинации, которые и были обещаны летом — и внезапно для многих вышла вперёд, особенно красивым вышел гол от братьев Климовичей и Тэйлора Бека. Уступая в счёте, «Автомобилист» вообще не создал моментов и впору задуматься, не начался ли в Екатеринбурге традиционный осенний спад.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Орехов (Акользин) – 25:55 (5x5)     1:1 Пьянов (Шулак, Ткачёв) – 33:06 (5x4)     2:1 Яковлев (Коробкин, Набоков) – 36:03 (5x5)     2:2 Бойков (Шулак, Холодилин) – 39:54 (5x5)     2:3 Мартынов (Беляев, Филатьев) – 42:28 (5x5)     3:3 Орехов (Зернов, Карпов) – 49:56 (5x5)     3:4 Буше (Спунер) – 61:15 (3x3)    

«От одной мамы услышал фразу: «На 15 корявых голов соперников мы ответили одной красивейшей шайбой». Сегодня я бы так тоже назвал наше поражение», — Андрей Разин был креативен после игры с «Авангардом».

Классическая вывеска суперлиги нулевых подарила болельщикам яркие моменты типа голевого паса Ильи Набокова из «Металлурга»— от своих ворот к чужой синей линии. 60 минут командам было мало — в овертайме Михаил Кравец снял вратаря, и в ситуации «4 на 3» омские технари сообразили победный гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Яшкин (Шипачёв) – 03:45 (5x5)     1:1 Григоренко (Нестеров) – 19:46 (5x5)     2:1 А. Радулов (Войнов, Шипачёв) – 32:34 (5x4)     3:1 Семёнов (Войнов, Терехов) – 45:49 (5x5)     4:1 Галимов – 59:46 (5x5)    

В Казани болельщики увидели повторение финала КХЛ — и у обеих команд отличались их главных звёзды. На шайбу связки Яшкин — Шипачёв ЦСКА ответил фантастическим сольным проходом от Михаила Григоренко.

Однако «Ак Барс» все равно повёл по ходу матча — звёзды «Ак Барса» нарисовали момент, который реализовал Александр Радулов. В третьем периоде, уступая в счёте, ЦСКА нанёс лишь три броска. Пожалуй, не лучшим образом сыграл и Иван Федотов — Радулов забил ему в «щёлочку» ближнего угла, а в конце его ошибка привела к четвёртому голу, пусть на исход игры он уже не повлиял.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Б
Барыс
Астана
0:1 Скленичка (Рахманов, Борисевич) – 07:32 (5x5)     1:1 Мойл – 22:53 (5x5)     1:2 Рахманов – 24:37 (4x5)     2:2 Броссо (Меркли, Мойл) – 53:42 (5x5)     2:3 Мусоров – 65:00    

Игра в Мытищах запомнилась двумя индивидуальными проходами от Михаила Рахманова и Нолана Мойла, а также очередным блестящим перфомансом от Джереми Смита, который снова отразил более 30 бросков. Правда, в буллитной серии обыграть «Барыс» это не помогло — форвардов китайской команды подвела точность.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов (Хмелевски, Кулёмин) – 05:58 (5x5)     0:2 Кузьмин (Тимкин, Коледов) – 07:25 (5x5)     1:2 Кёрран (Мороз, Основин) – 30:58 (5x5)     2:2 Волков (Меркли) – 47:22 (5x5)     3:2 Кёрран (Мороз, Калдис) – 62:00 (3x3)    

«Салават Юлаев» в последних матчах преобразился и стал играть намного более интереснее — поэтому сравнительно ранние 2:0 на забитой до отказа «Минск-Арене» вряд ли кого-то удивили. Повести уфимцам не помешало даже то, что они играли без двух легионеров, подписанных после старта сезона. Кажется, команда Виктора Козлова даже слегка заигрывалась в атаке, так как «Динамо» забило два почти идентичных гола после контратак. Победный гол оформил Коди Кёрран, который в овертайме разобрался почти на пятачке. Для минчан это первая победа над «СЮ» за четырнадцать матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 23 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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