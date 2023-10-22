«Ак Барс» победил в римэйке финала, минское «Динамо» прервало ужасную серию. Итоги дня КХЛ

22 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим итоги состоявшихся игр.

Кажется, прилетевший на Дальний Восток «Спартак» просто-напросто не сразу попал в местный ритм и очень быстро получил 0:2 во Владивостоке. «Адмирал» ужасно проводит последние игры, и эта победа могла бы сильно помочь команде — однако лидеры «Спартака» ближе к середине матча нашли слабину в чужой обороне. Николай Голдобин забил свой уже 16-й гол в этом сезоне, большинство «Спартака» в целом сработало классно: победная шайба Шэйна Принса тоже пришла в неравных составах. «Адмирал» внезапно для многих пока последний в общей таблице лиги.

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После 10:1 в двух новосибирских матчах было ощущение, что «Автомобилист» на старте домашней игры хочет ещё сильнее увеличить эту разницу — в первые минуты «Сибири» вообще не было видно на льду. Однако во втором периоде команда Немировски стала расписывать комбинации, которые и были обещаны летом — и внезапно для многих вышла вперёд, особенно красивым вышел гол от братьев Климовичей и Тэйлора Бека. Уступая в счёте, «Автомобилист» вообще не создал моментов и впору задуматься, не начался ли в Екатеринбурге традиционный осенний спад.

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«От одной мамы услышал фразу: «На 15 корявых голов соперников мы ответили одной красивейшей шайбой». Сегодня я бы так тоже назвал наше поражение», — Андрей Разин был креативен после игры с «Авангардом».

Классическая вывеска суперлиги нулевых подарила болельщикам яркие моменты типа голевого паса Ильи Набокова из «Металлурга»— от своих ворот к чужой синей линии. 60 минут командам было мало — в овертайме Михаил Кравец снял вратаря, и в ситуации «4 на 3» омские технари сообразили победный гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

В Казани болельщики увидели повторение финала КХЛ — и у обеих команд отличались их главных звёзды. На шайбу связки Яшкин — Шипачёв ЦСКА ответил фантастическим сольным проходом от Михаила Григоренко.

Однако «Ак Барс» все равно повёл по ходу матча — звёзды «Ак Барса» нарисовали момент, который реализовал Александр Радулов. В третьем периоде, уступая в счёте, ЦСКА нанёс лишь три броска. Пожалуй, не лучшим образом сыграл и Иван Федотов — Радулов забил ему в «щёлочку» ближнего угла, а в конце его ошибка привела к четвёртому голу, пусть на исход игры он уже не повлиял.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Игра в Мытищах запомнилась двумя индивидуальными проходами от Михаила Рахманова и Нолана Мойла, а также очередным блестящим перфомансом от Джереми Смита, который снова отразил более 30 бросков. Правда, в буллитной серии обыграть «Барыс» это не помогло — форвардов китайской команды подвела точность.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Салават Юлаев» в последних матчах преобразился и стал играть намного более интереснее — поэтому сравнительно ранние 2:0 на забитой до отказа «Минск-Арене» вряд ли кого-то удивили. Повести уфимцам не помешало даже то, что они играли без двух легионеров, подписанных после старта сезона. Кажется, команда Виктора Козлова даже слегка заигрывалась в атаке, так как «Динамо» забило два почти идентичных гола после контратак. Победный гол оформил Коди Кёрран, который в овертайме разобрался почти на пятачке. Для минчан это первая победа над «СЮ» за четырнадцать матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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