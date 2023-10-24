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Результаты матчей КХЛ 23 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 24 октября

СКА продлил кризис «Локомотива», «Динамо» выжило в классике хоккея России. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
«Динамо» выжило в классике хоккея России
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«Трактор» невероятно обидным образом потерял победу в Нижнекамске — «Нефтехимик» продлил победную серию.

23 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Попов, Ткачёв) – 15:39 (5x4)     1:1 Сериков (Сетдиков, Шафигуллин) – 48:49 (5x5)     2:1 Соколов (Хлыстов) – 53:10 (5x5)    

На 16-й минуте Максим Шабанов, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Попов и Владимир Ткачёв. Второй период прошёл без голов. На 49-й минуте Артём Сериков сравнял счёт. Баллы за голевые передачи получили Никита Сетдиков и Булат Шафигуллин. На 54-й минуте Дмитрий Соколов с передачи Никиты Хлыстова вывел нижнекамцев вперёд.

«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд и поднялся на девятое место в Восточной конференции.

Примечательно, что благодаря успеху в понедельник команда Олега Леонтьева догнала «Трактор» по набранным очкам, но челябинская команда имеет матч в запасе. Стоит заметить, что в момент гола Серикова травмировался голкипер «Трактора» Сергей Мыльников. Российский вратарь получил повреждение и уступил место в воротах Заку Фукале, который и не смог справиться с броском Соколова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Полунин (Гернат) – 11:41 (5x5)     1:1 Алистров (Кадейкин, Никишин) – 20:10 (5x4)     1:2 Толчинский (Сергеев, Никишин) – 29:31 (5x5)     1:3 Алистров (Рендулич) – 47:15 (5x5)     2:3 Каюмов (Шалунов, Иванов) – 52:21 (5x4)    

На 12-й минуте Александр Полунин с передачи Мартина Герната вывел железнодорожников вперёд. На 10-й секунде второго периода Владимир Алистров, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Александр Кадейкин и Александр Никишин. На 30-й минуте Сергей Толчинский вывел СКА вперёд. На 48-й минуте Владимир Алистров с передачи Борны Рендулича забил третий гол.

На 53-й минуте Артур Каюмов сократил отставание хозяев до минимума, но на большее «Локомотив» не хватило.

Ярославский клуб потерпел четвёртое поражение кряду и впервые в нынешнем сезоне уступил СКА. Первые два матча этих команд в чемпионате неизменно завершались со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Теперь же подопечные Романа Ротенберга взяли реванш с таким же счётом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Шумаков (Сафин) – 11:30 (5x5)     1:1 Кудрявцев (Рашевский, О'Делл) – 11:44 (5x5)     2:1 О'Делл (Гусев, Уил) – 16:43 (5x5)     2:2 Кугрышев (Грошев) – 18:11 (5x5)     2:3 Грошев (Сёмин, Кугрышев) – 25:25 (5x5)     2:4 Ожгихин (Алтыбармакян) – 32:16 (4x5)     3:4 Рашевский (Пакетт, Уил) – 38:51 (5x3)     4:4 Пакетт – 48:36 (5x4)     5:4 Уил (Гусев, Менелл) – 61:09 (3x3)    

Самый яркий и результативный матч игрового дня неожиданно состоялся в Москве, где «Динамо» принимало «Ладу». На 12-й минуте Сергей Шумаков с передачи Остапа Сафина вывел тольяттинцев вперёд. Через 14 секунд Павел Кудрявцев сравнял счёт. На 17-й минуте Эрик О'Делл вывел вперёд уже москвичей. Очки за результативные передачи получили Никита Гусев и Джордан Уил.

На 19-й минуте Дмитрий Кугрышев после паса Евгения Грошева сделал счёт 2:2. На 26-й минуте отличился уже сам Евгений Грошев. На 33-й минуте Алексей Ожгихин после передачи Андрея Алтыбармакяна забил гол в меньшинстве, и «Лада» повела со счётом 4:2. На 39-й минуте Дмитрий Рашевский отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Седрик Пакетт сравнял счёт. Победу москвичам в овертайме принёс Джордан Уил. Бело-голубые совершили яркий камбэк в классике российского хоккея и продлили победную серию до трёх матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 24 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Принс) – 28:00 (5x4)     0:2 Принс (Цыплаков) – 44:03 (5x4)     0:3 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 53:06 (5x4)     0:4 Голдобин (Порядин, Савиков) – 58:56 (en)     1:4 Капустин (Рылов, Грачёв) – 59:56 (4x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Окулов, Каменев) – 04:31 (5x5)     0:2 Соркин (Диц, Абрамов) – 23:51 (5x4)     1:2 Соловьёв (Махановский) – 31:24 (5x5)     2:2 Фьоре (Горшков, Паутов) – 57:15 (5x5)     3:2 Метальников – 61:54 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
1:0 Блэкер (Ли, Мэйсек) – 02:34 (5x5)     2:0 Романцев (Трямкин, Блэкер) – 03:40 (5x5)     3:0 Зборовский (Романцев, Голышев) – 21:25 (5x5)     3:1 Мусоров (Червены) – 31:36 (5x5)     4:1 Макеев (Кузнецов) – 49:47 (5x5)     4:2 Барбер (Лабейт, Оберг) – 53:37 (5x5)     5:2 Голышев (Трямкин, Бывальцев) – 59:56 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Башкиров) – 11:13 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Сафонов (Петров, Лямкин) – 01:13 (5x5)     1:1 Беляев (Шарипзянов, Ткачёв) – 59:10 (6x5)     2:1 Лямкин (Семёнов) – 63:04 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Паталаха) – 01:56 (5x5)     2:0 Рашевский (Кудрявцев, О'Делл) – 14:01 (5x5)     2:1 Дарьин (Уилсон) – 20:35 (5x4)     3:1 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:03 (5x5)     4:1 О'Делл (Уил, Пакетт) – 29:35 (5x4)     4:2 Алмазов (Козлов, Зубов) – 37:35 (5x5)     5:2 Рашевский – 57:00 (en)    
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