СКА продлил кризис «Локомотива», «Динамо» выжило в классике хоккея России. Итоги дня КХЛ

23 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

На 16-й минуте Максим Шабанов, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Попов и Владимир Ткачёв. Второй период прошёл без голов. На 49-й минуте Артём Сериков сравнял счёт. Баллы за голевые передачи получили Никита Сетдиков и Булат Шафигуллин. На 54-й минуте Дмитрий Соколов с передачи Никиты Хлыстова вывел нижнекамцев вперёд.

«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд и поднялся на девятое место в Восточной конференции.

Примечательно, что благодаря успеху в понедельник команда Олега Леонтьева догнала «Трактор» по набранным очкам, но челябинская команда имеет матч в запасе. Стоит заметить, что в момент гола Серикова травмировался голкипер «Трактора» Сергей Мыльников. Российский вратарь получил повреждение и уступил место в воротах Заку Фукале, который и не смог справиться с броском Соколова.

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На 12-й минуте Александр Полунин с передачи Мартина Герната вывел железнодорожников вперёд. На 10-й секунде второго периода Владимир Алистров, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Александр Кадейкин и Александр Никишин. На 30-й минуте Сергей Толчинский вывел СКА вперёд. На 48-й минуте Владимир Алистров с передачи Борны Рендулича забил третий гол.

На 53-й минуте Артур Каюмов сократил отставание хозяев до минимума, но на большее «Локомотив» не хватило.

Ярославский клуб потерпел четвёртое поражение кряду и впервые в нынешнем сезоне уступил СКА. Первые два матча этих команд в чемпионате неизменно завершались со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Теперь же подопечные Романа Ротенберга взяли реванш с таким же счётом.

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Самый яркий и результативный матч игрового дня неожиданно состоялся в Москве, где «Динамо» принимало «Ладу». На 12-й минуте Сергей Шумаков с передачи Остапа Сафина вывел тольяттинцев вперёд. Через 14 секунд Павел Кудрявцев сравнял счёт. На 17-й минуте Эрик О'Делл вывел вперёд уже москвичей. Очки за результативные передачи получили Никита Гусев и Джордан Уил.

На 19-й минуте Дмитрий Кугрышев после паса Евгения Грошева сделал счёт 2:2. На 26-й минуте отличился уже сам Евгений Грошев. На 33-й минуте Алексей Ожгихин после передачи Андрея Алтыбармакяна забил гол в меньшинстве, и «Лада» повела со счётом 4:2. На 39-й минуте Дмитрий Рашевский отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Седрик Пакетт сравнял счёт. Победу москвичам в овертайме принёс Джордан Уил. Бело-голубые совершили яркий камбэк в классике российского хоккея и продлили победную серию до трёх матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 24 октября: