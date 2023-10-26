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Результаты матчей КХЛ 26 октября, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 27 октября

Конец рекордной серии «Спартака», Фёдоров не хочет санкций ЕС. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Конец рекордной серии «Спартака»
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«Авангард» минимально обыграл «Салават», «Витязь» вновь победил.

26 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Панкратов, Ибрагимов) – 09:15 (5x5)     0:2 Слепышев (Абрамов) – 16:57 (5x4)     1:2 Шевченко (Рылов, Дрозг) – 24:06 (5x5)     2:2 Капустин (Грачёв, Брынцев) – 45:52 (4x5)     2:3 Григоренко – 65:00    

Армейцы неудачно начали дальневосточный выезд, отдав победную игру «Адмиралу» во Владивостоке в овертайме. Встреча с «Амуром» складывалась для подопечных армейцев по похожему сценарию — москвичи установили преимущество в две шайбы, но к концу основного времени от этого гандикапа не осталось и следа. На этот раз всё решилось в серии буллитов и в пользу ЦСКА — единственный точный бросок оказался на счету Михаила Григоренко.

Уже на послематчевой пресс-конференции об удалениях своей команды высказался главный тренер гостей Сергей Фёдоров: «У нас не было сегодня пять удалений. Было наполовину меньше. Я вот так скажу, чтобы не подвергать себя санкциям Евросоюза», — завуалированно сказал наставник армейцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Витязь
Московская область
0:1 Педан (Кара, Уилсон) – 00:52 (5x5)     1:1 Берлёв (Фьоре, Соловьёв) – 23:36 (5x5)     1:2 Зотов (Савчик, Валенцов) – 41:53 (5x5)     1:3 Савчик (Рой, Уилсон) – 50:49 (5x4)     2:3 Лисовец – 51:58 (5x5)     3:3 Шэн (Корбит, Гутик) – 57:27 (5x5)     3:4 Попов – 65:00    

Серию послематчевых бросков увидели и во Владивостоке. В гости к «Адмиралу» заглянул «Витязь», который начал подавать признаки жизни под руководством Дмитрия Рябыкина. «Моряки», которые двумя днями ранее одержали первую победу за семь матчей, наверняка хотели выйти на победную серию, но у подмосковного клуба были свои планы. «Витязи» дважды выходили вперёд, но у хозяев льда в обоих случаях находились силы сравнивать счёт. Дело дошло до буллитов, по ходу которых уже «Адмирал» дважды оказывался в комфортном положении, но затем сразу пропускал. Основной серии для выяснения победителя не хватило, но, едва порядок исполнения бросков изменился, Виталий Попов всё же вырвал победу для гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков – 01:06 (5x5)     1:1 Яковлев – 15:44 (5x5)     1:2 Савиков (Филин, Заседа) – 17:02 (5x5)     2:2 Аланов (Бутузов, Бек) – 43:24 (5x4)     3:2 Гордеев (Красоткин) – 47:22 (5x5)     4:2 Шашков (Жуков) – 55:02 (5x5)     4:3 Чайковски (Морозов, Локтионов) – 59:46 (6x5)    

«Спартак» приехал в Новосибирск в прекраснейшем расположении духа — красно-белые выдали рекордную победную серию в истории клуба, взяв верх в девяти матчах подряд. До начала третьего периода всё шло к тому, что домой они уедут и с десятой победой — после двух отрезков москвичи вели со счётом 2:1, а «Сибирь» была вынуждена играть без своего капитана Николая Прохоркина, схватившего матч-штраф в самом начале игры.

Однако затем произошло нечто необъяснимое — уже к середине финальной трети хозяева были впереди. Особенно красивым получился третий гол сибиряков — защитник Фёдор Гордеев на мгновение превратился в Коннора Макдэвида, пройдя с шайбой через всю площадку и переиграв Андрея Кареева. За пять минут до финальной сирены Никита Шашков удвоил преимущество «Сибири», и этот гол оказался победным — Михал Чайковски отыграл одну шайбу на последних секундах, но на большее «Спартака» уже не хватило. Таким образом, рекордная победная серия красно-белых была прервана, а подопечные Дэвида Немировски выиграли в третьем матче подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Холодилин (Чистяков, Мартынов) – 52:21 (5x5)    

«Салават» подошёл к матчу в Омске в отличной форме — уфимцы одержали шесть побед в семи последних матчах, при этом даже в проигранной в Минске встречи клуб из столицы Башкортостана смог добыть одно очко. «Авангард», напротив, переживал небольшой спад — лишь одна победа в четырёх играх.

О сегодняшней встрече сказать-то практически и нечего — до середины третьего периода самым ярким её эпизодом была драка, которую устроили защитник хозяев Роман Абросимов и форвард гостей Евгений Тимкин. Ветеран «Салавата» понёс больший урон, но устоял на ногах.

Исход матча же решил всего один гол. «Ястребы» подкараулили ошибку соперника при выходе из зоны и грамотно её воспользовались — Семён Чистяков набросил от синей, а Никита Холодилин грамотно подставил клюшку и дезориентировал Александра Самонова. 1:0 — минимальная победа «Авангарда» и второй «сухарь» в сезоне для 36-летнего Ильи Проскурякова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Матчи 27 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Волков (Коробов, Хэмилтон) – 53:21 (5x5)     1:1 Бекетаев (Рахманов, Омирбеков) – 58:25 (5x5)     1:2 Мороз (Хэмилтон) – 63:12 (3x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Карпов, Яковлев) – 03:32 (5x5)     1:1 Телегин (Шабанов, Ткачёв) – 08:38 (5x5)     2:1 Бурдасов (Кравцов, Антипин) – 21:05 (5x5)     3:1 Карпухин (Шаров, Котляревский) – 23:53 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Бурдасов, Кравцов) – 33:45 (5x5)     5:1 Блажиевский (Шаров) – 58:44 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сёмин (Космачук) – 04:20 (5x5)     1:1 Быков (Войнов, Кателевский) – 22:59 (5x5)     2:1 Космачук (Березин, Бабенко) – 28:14 (5x5)     2:2 Сафонов (Хенкель, Свечников) – 32:56 (5x5)     2:3 Яшкин (А. Радулов, Семёнов) – 34:29 (5x5)     3:3 Сафин (Стальнов, Демидов) – 35:02 (5x5)     4:3 Бабенко (Кугрышев, Демидов) – 41:34 (5x5)     5:3 Кугрышев (Росандич) – 58:06 (en)     6:3 Романов (Алтыбармакян, Демидов) – 58:42 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Попов (Шерстобитов, Бикмуллин) – 32:19 (5x5)     2:0 Белозёров (Дергачёв, Якупов) – 33:57 (5x3)     2:1 Челиос (Вон, Локхарт) – 39:55 (5x5)     2:2 Меркли – 45:34 (5x5)     2:3 Локхарт – 47:35 (5x5)     3:3 Дергачёв (Сетдиков, Клок) – 59:57 (5x4)     3:4 Локхарт – 65:00    
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Рафиков (Полунин) – 02:25 (5x5)     2:0 Лихачёв (Чехович, Рафиков) – 13:38 (5x4)     2:1 Аймурзин (Пилипенко) – 27:01 (5x5)     3:1 Красковский – 29:15 (4x5)     4:1 Шалунов – 39:53 (5x5)     4:2 Муханов (Жабреев, Лишка) – 44:36 (5x5)     4:3 Тихонов (Пилипенко, Аймурзин) – 51:54 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Артамонов (Атанасов, Летунов) – 04:43 (5x5)     1:1 Хрипунов (Осипов, Воронков) – 08:58 (5x5)     2:1 Атанасов (Летунов, Артамонов) – 12:41 (5x4)     2:2 Макеев (Севостьянов, Голышев) – 29:40 (5x5)     3:2 Артамонов (Alexei Kruchinin, Атанасов) – 50:19 (5x4)     4:2 Летунов (Артамонов, Атанасов) – 59:43 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин – 10:17 (5x5)     0:2 Гальченюк (Никишин, Грицюк) – 17:32 (5x4)     1:2 Рассказов (Криштоф, Грэм) – 28:14 (5x4)     2:2 Завгородний (Сагадеев) – 31:43 (5x5)     3:2 Тянулин – 32:56 (5x5)     3:3 Пашнин (Поляков) – 37:09 (5x5)     3:4 Бардаков (Старков) – 42:43 (4x5)     4:4 Криштоф (Хуснутдинов) – 43:41 (4x5)     5:4 Попов (Грэм, Криштоф) – 59:24 (5x4)    
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