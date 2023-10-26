Конец рекордной серии «Спартака», Фёдоров не хочет санкций ЕС. Итоги дня КХЛ

26 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Подводим их итоги.

Армейцы неудачно начали дальневосточный выезд, отдав победную игру «Адмиралу» во Владивостоке в овертайме. Встреча с «Амуром» складывалась для подопечных армейцев по похожему сценарию — москвичи установили преимущество в две шайбы, но к концу основного времени от этого гандикапа не осталось и следа. На этот раз всё решилось в серии буллитов и в пользу ЦСКА — единственный точный бросок оказался на счету Михаила Григоренко.

Уже на послематчевой пресс-конференции об удалениях своей команды высказался главный тренер гостей Сергей Фёдоров: «У нас не было сегодня пять удалений. Было наполовину меньше. Я вот так скажу, чтобы не подвергать себя санкциям Евросоюза», — завуалированно сказал наставник армейцев.

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Серию послематчевых бросков увидели и во Владивостоке. В гости к «Адмиралу» заглянул «Витязь», который начал подавать признаки жизни под руководством Дмитрия Рябыкина. «Моряки», которые двумя днями ранее одержали первую победу за семь матчей, наверняка хотели выйти на победную серию, но у подмосковного клуба были свои планы. «Витязи» дважды выходили вперёд, но у хозяев льда в обоих случаях находились силы сравнивать счёт. Дело дошло до буллитов, по ходу которых уже «Адмирал» дважды оказывался в комфортном положении, но затем сразу пропускал. Основной серии для выяснения победителя не хватило, но, едва порядок исполнения бросков изменился, Виталий Попов всё же вырвал победу для гостей.

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«Спартак» приехал в Новосибирск в прекраснейшем расположении духа — красно-белые выдали рекордную победную серию в истории клуба, взяв верх в девяти матчах подряд. До начала третьего периода всё шло к тому, что домой они уедут и с десятой победой — после двух отрезков москвичи вели со счётом 2:1, а «Сибирь» была вынуждена играть без своего капитана Николая Прохоркина, схватившего матч-штраф в самом начале игры.

Однако затем произошло нечто необъяснимое — уже к середине финальной трети хозяева были впереди. Особенно красивым получился третий гол сибиряков — защитник Фёдор Гордеев на мгновение превратился в Коннора Макдэвида, пройдя с шайбой через всю площадку и переиграв Андрея Кареева. За пять минут до финальной сирены Никита Шашков удвоил преимущество «Сибири», и этот гол оказался победным — Михал Чайковски отыграл одну шайбу на последних секундах, но на большее «Спартака» уже не хватило. Таким образом, рекордная победная серия красно-белых была прервана, а подопечные Дэвида Немировски выиграли в третьем матче подряд.

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«Салават» подошёл к матчу в Омске в отличной форме — уфимцы одержали шесть побед в семи последних матчах, при этом даже в проигранной в Минске встречи клуб из столицы Башкортостана смог добыть одно очко. «Авангард», напротив, переживал небольшой спад — лишь одна победа в четырёх играх.

О сегодняшней встрече сказать-то практически и нечего — до середины третьего периода самым ярким её эпизодом была драка, которую устроили защитник хозяев Роман Абросимов и форвард гостей Евгений Тимкин. Ветеран «Салавата» понёс больший урон, но устоял на ногах.

Исход матча же решил всего один гол. «Ястребы» подкараулили ошибку соперника при выходе из зоны и грамотно её воспользовались — Семён Чистяков набросил от синей, а Никита Холодилин грамотно подставил клюшку и дезориентировал Александра Самонова. 1:0 — минимальная победа «Авангарда» и второй «сухарь» в сезоне для 36-летнего Ильи Проскурякова.

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Матчи 27 октября