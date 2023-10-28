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Результаты матчей КХЛ 28 октября, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 29 октября

«Динамо» дышит в спину «Спартаку», «Сибирь» приговорил свой же воспитанник. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 28 октября
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ЦСКА успешно закончил дальний выезд, «Амур» вырвал победу за минуту до конца основного времени.

28 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Уилсон (Дарьин, Барак) – 03:36 (5x5)     0:2 Дарьин (Уилсон) – 15:28 (5x5)     1:2 Гиздатуллин (Слепец, Брынцев) – 25:54 (5x5)     2:2 Лапин (Слепец) – 31:45 (5x5)     3:2 Бочаров (Шевченко, Дрозг) – 59:00 (5x5)     4:2 Грачёв (Рылов) – 59:42 (en)    

«Амур» проиграл три предыдущих матча, включая две гостевые встречи с московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра с подмосковным «Витязем», который после прихода Дмитрия Рябыкина сделал небольшой рывок, началась по похожему сценарию, что и с армейцами — «тиграм» пришлось отыгрывать дефицит в две шайбы, ведь к исходу первой двадцатиминутки гости довольно уверенно вели в счёте.

Хабаровчане вновь нашли в себе силы отыграться, восстановив равновесие к середине второй трети. Теперь вопрос заключался в том, чтобы не упустить игровое преимущество и довести дело до победы. Подопечные Андрея Мартемьянова с этим справились, при этом решив судьбу матча на последней минуте основного времени. Сперва победной шайбой ровно за 60 секунд до сирены отметился Станислав Бочаров, а за 18 секунд до конца встречи Евгений Грачёв окончательно успокоил домашних болельщиков, поразив пустые ворота.

Отдельно стоит отметить Кирилла Слепца — форвард «Амура» сыграл ключевую роль в камбэке своей команды, сделав два ассиста во втором периоде. Первая передача получилась очень умной, а вторая стала результатом отличной комбинации с Сергеем Лапиным — у Дмитрия Шикина просто не было шансов спасти «Витязь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
ЦСКА
Москва
1:0 Бутузов (Гордеев) – 07:00 (5x5)     2:0 Михеев (Бек) – 14:52 (4x4)     2:1 Григоренко (Слепышев, Окулов) – 17:19 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Мамин) – 26:24 (5x5)     2:3 Окулов (Соркин, Нестеров) – 35:12 (5x5)     3:3 Андреофф (Бек, Аланов) – 53:00 (5x5)     3:4 Окулов (Плотников, Макаров) – 55:50 (5x5)     3:5 Мамин (Григоренко, Соркин) – 56:56 (5x5)     3:6 Абрамов (Слепышев) – 58:44 (en)    

Парой дней ранее «Сибирь» остановила очень мощный «Спартак», и сегодня на волне успеха — новосибирцы, к тому же выиграли четыре матча подряд — она быстро вышла вперёд во встрече с московскими армейцами, забросив две шайбы в первом периоде. ЦСКА, который две последние встречи проиграл, отквитал один гол ещё до перерыва, а после него выхватил лидерство, дважды огорчив Дениса Костина. Камбэк столичной команды возглавили Никита Нестеров и Максим Соркин, принявшие участие в обоих голах ЦСКА во второй трети.

В середине третьего периода «Сибирь» получила редкую возможность реализовать большинство и быстро воспользовалась ею, сравняв счёт. Однако затем армейцы совершили стремительный рывок — подопечные Сергея Фёдорова забросили три шайбы за три минуты и вырвали победу, завершив самый дальний выезд в сезоне на мажорной ноте. Показательно, что в заключительной трети москвичи нанесли всего семь бросков в створ, а победный гол оказался на счету воспитанника новосибирского хоккея Константина Окулова, оформившего дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Менелл, Уил) – 08:37 (5x4)     1:1 Кулёмин (Хафизуллин, Дроздов) – 09:54 (4x5)     1:2 О'Делл (Менелл, Гусев) – 47:23 (5x4)    

Катализатором к голевым свершениям в этом матче послужили удаления. В первом периоде пятиминутный штраф схватил капитан «Салавата» Григорий Панин, который зачем-то ударил клюшкой между ног Даниилу Пыленкову. Бело-голубые реализовали большинство через несколько минут, но быстро пропустили ответную шайбу — Николай Кулёмин сравнял счёт в меньшинстве.

Бóльшую часть игрового времени команды безуспешно пытались выйти вперёд, пока в третьем периоде штрафной бокс «Уфа-Арены» не посетил Иван Дроздов. «Динамо» хватило всего 30 секунд, чтобы наказать хозяев за это нарушение — Эрик О’Делл с передач вернувшегося в строй Бреннана Менелла и Никиты Гусева обеспечил для московской команды пятую победу подряд. Теперь команда Алексея Кудашова имеет все шансы вернуться на первую строчку Западной конференции — бело-голубые дышат в спину «Спартаку», отставая от красно-белых соседей всего на одно очко при одной игре в запасе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 29 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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