«Динамо» дышит в спину «Спартаку», «Сибирь» приговорил свой же воспитанник. Итоги дня КХЛ

ЦСКА успешно закончил дальний выезд, «Амур» вырвал победу за минуту до конца основного времени.

28 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Подводим их итоги.

«Амур» проиграл три предыдущих матча, включая две гостевые встречи с московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра с подмосковным «Витязем», который после прихода Дмитрия Рябыкина сделал небольшой рывок, началась по похожему сценарию, что и с армейцами — «тиграм» пришлось отыгрывать дефицит в две шайбы, ведь к исходу первой двадцатиминутки гости довольно уверенно вели в счёте.

Хабаровчане вновь нашли в себе силы отыграться, восстановив равновесие к середине второй трети. Теперь вопрос заключался в том, чтобы не упустить игровое преимущество и довести дело до победы. Подопечные Андрея Мартемьянова с этим справились, при этом решив судьбу матча на последней минуте основного времени. Сперва победной шайбой ровно за 60 секунд до сирены отметился Станислав Бочаров, а за 18 секунд до конца встречи Евгений Грачёв окончательно успокоил домашних болельщиков, поразив пустые ворота.

Отдельно стоит отметить Кирилла Слепца — форвард «Амура» сыграл ключевую роль в камбэке своей команды, сделав два ассиста во втором периоде. Первая передача получилась очень умной, а вторая стала результатом отличной комбинации с Сергеем Лапиным — у Дмитрия Шикина просто не было шансов спасти «Витязь».

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Парой дней ранее «Сибирь» остановила очень мощный «Спартак», и сегодня на волне успеха — новосибирцы, к тому же выиграли четыре матча подряд — она быстро вышла вперёд во встрече с московскими армейцами, забросив две шайбы в первом периоде. ЦСКА, который две последние встречи проиграл, отквитал один гол ещё до перерыва, а после него выхватил лидерство, дважды огорчив Дениса Костина. Камбэк столичной команды возглавили Никита Нестеров и Максим Соркин, принявшие участие в обоих голах ЦСКА во второй трети.

В середине третьего периода «Сибирь» получила редкую возможность реализовать большинство и быстро воспользовалась ею, сравняв счёт. Однако затем армейцы совершили стремительный рывок — подопечные Сергея Фёдорова забросили три шайбы за три минуты и вырвали победу, завершив самый дальний выезд в сезоне на мажорной ноте. Показательно, что в заключительной трети москвичи нанесли всего семь бросков в створ, а победный гол оказался на счету воспитанника новосибирского хоккея Константина Окулова, оформившего дубль.

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Катализатором к голевым свершениям в этом матче послужили удаления. В первом периоде пятиминутный штраф схватил капитан «Салавата» Григорий Панин, который зачем-то ударил клюшкой между ног Даниилу Пыленкову. Бело-голубые реализовали большинство через несколько минут, но быстро пропустили ответную шайбу — Николай Кулёмин сравнял счёт в меньшинстве.

Бóльшую часть игрового времени команды безуспешно пытались выйти вперёд, пока в третьем периоде штрафной бокс «Уфа-Арены» не посетил Иван Дроздов. «Динамо» хватило всего 30 секунд, чтобы наказать хозяев за это нарушение — Эрик О’Делл с передач вернувшегося в строй Бреннана Менелла и Никиты Гусева обеспечил для московской команды пятую победу подряд. Теперь команда Алексея Кудашова имеет все шансы вернуться на первую строчку Западной конференции — бело-голубые дышат в спину «Спартаку», отставая от красно-белых соседей всего на одно очко при одной игре в запасе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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