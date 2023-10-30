Гол Каблукова в 1000-м матче в чемпионатах России, «Лада» — лидер лиги. Итоги дня КХЛ

30 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Подводим их итоги.
Обе команды экстренно нуждаются в очках. «Витязь» — чтобы вернуть себе хоть какие-то шансы на попадание в плей-офф на Западе, «Сибирь» — чтобы удержать место в восьмёрке лучших команд Востока. Возможно, именно поэтому игра долгое время была такой нерезультативной — команды осторожничали в атаке, блокировали много бросков и, кажется, малость нервничали — в первые два периода в штрафной бокс довольно часто отправлялись хоккеисты обеих команд (преимущественно хозяев).
Неудивительно, что три из четырёх голов пришлись на игру в неравных составах. Команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве во второй двадцатиминутке, при этом новосибирцы не дотерпели всего полминуты до ухода на второй перерыв. Единственное удаление в заключительной трети основного времени также было реализовано — «Витязь» вышел вперёд за восемь минут до сирены.
Однако удержать преимущество не удалось — «Сибирь» отыгралась за три минуты до конца, продержалась в овертайме, а затем вырвала победу в серии послематчевых бросков. Единственным игроком, реализовавшим свою попытку, стал Никита Шашков — 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Худшая команда Востока во второй раз за две с половиной недели пожаловала в гости к команде, которая на днях стала сенсационным лидером конференции. Тольяттинцы опять взялись за активный набор очков — результативная серия команды до стартового вбрасывания составляла шесть матчей, в пяти из которых волжане брали максимум.
Для «Лады» встреча началась не лучшим образом — к перерыву подопечные Олега Браташа уступали в счёте, пропустив в середине первого периода. Но затем на льду были преимущественно хозяева — голы в стартовых отрезках второй и третьей двадцатиминуток и шайба в пустые ворота за считаные секунды до сирены сделали своё дело. 3:1 — благодаря этой победе «Лада» вышла на первое место и во всей КХЛ!
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Бело-голубые приехали в Сочи, чтобы взять в свои руки лидерство на Западе, и они этого добились. Правда, сперва пришлось немного понервничать — в первом периоде динамовцы не смогли подобрать ключ к воротам южан, а после второй трети их отрыв от соперника, несмотря на игровое преимущество, был минимальным — 2:1.
Зато в заключительном отрезке голы посыпались один за другим. Сначал «Динамо» забросило три шайбы за 15 минут, а затем красивую точку в матче поставил нападающий москвичей Илья Каблуков. Сегодня он забросил первую шайбу в сезоне и — надо же такому случиться — сделал это в 1000-м матче в чемпионатах России!
Такое событие команда просто не могла не отпраздновать — чтобы поздравить юбиляра, на лёд высыпали все игроки «Динамо». Трогательный момент, за который тем не менее бело-голубые получили две штрафные минуты. Возможно, лиге стоит действительно пересмотреть правила, как об этом на послематчевой конференции рассуждал Алексей Кудашов.
Но сегодня для его команды всё закончилось хорошо — убедительные 6:1 и подъём на первую строчку Западной конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 31 октября
- 30 октября 2023
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