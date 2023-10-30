На Востоке КХЛ сенсационный лидер! Как долго продлится сказка «Лады»?

«У нас новая команда, мы пытаемся выстроить «химию», постепенно прогрессировать от матча к матчу. Это марафон, а не спринт. Конечная цель – Кубок Гагарина. Хоть мы и андердоги, нас не стоит просто брать и списывать со счетов. «Трактор» — топ-клуб, но мы не выпадали из игры с ним. Думаю, от нас можно ожидать сюрпризов в этом году».

Это слова канадского нападающего «Лады» Скотта Космачука из сентябрьского интервью, которое он дал на следующий день после своего дебюта в Континентальной хоккейной лиге, пришедшегося на возвращение тольяттинцев в элитную группу российского хоккея после пятилетнего отсутствия. Тогда его фраза воспринималась амбициозной, но вполне рядовой для игрока любого клуба. Ну какой хоккеист скажет вам, что его команда не борется за победу в чемпионате — какой тогда вообще смысл играть?

Но в случае с тольяттинцами в сюрпризы, при всём уважении, на тот момент не верилось от слова совсем. «Лада» и так выходила в плей-офф КХЛ всего один раз в истории — в далёком 2009 году в сезоне основания лиги — а тут ещё и первое за столько лет появление среди лучших клубов страны — казалось, не тягаться новичкам с командами в конференции, в которой в итоговую восьмёрку в прошлом сезоне не попал даже тот же самый «Трактор». С наскока ворваться в пул претендентов на Кубок Гагарина в нашем чемпионате едва ли возможно — пример «Адмирала», который недавно возвращался в лигу после года отсутствия и в первом сезоне пролетел мимо плей-офф, отлично это подтверждает.

Первые три матча после возвращения «Лада» проиграла. Да, в соперниках у тольяттинцев, помимо челябинского клуба, были СКА и «Салават». Да, порой они смотрелись вполне неплохо и имели шансы на характере зацепиться за очки. Однако подопечным Олега Браташа в решающие моменты не хватало мастерства — и это даже в самых смелых прогнозах отправляло «Ладу» только в борьбу за последний билет в плей-офф, но не более.

Игроки «Лады» празднуют гол Фото: photo.khl.ru

А затем произошло что-то невероятное — тольяттинцы стали постоянно пополнять свою очковую копилку, не уходя со льда без набранных баллов аж в 12 матчах подряд! При этом в течение этих игр «Лада» успела дважды обыграть «Трактор» и оказаться сильнее ЦСКА, «Металлурга» и уже упомянутого «Салавата». И вот клуб, от которого не ожидали практически ничего, уже находится в топ-4 Востока, что само по себе является большим сюрпризом.

Но и это, как оказалось, был далеко не предел. После неудачного дальневосточного выезда «Лада» не сломалась и продолжила исправно работать. С момента возвращения тольяттинцев после спаренных встреч с «Адмиралом» и «Амуром» на их площадках новички КХЛ провели восемь матчей. Сколько выиграли? Шесть. В скольких набирали очки? В семи. Текущая серия с набранными баллами? Те же шесть игр. Крупные жертвы? «Авангард», «Ак Барс» и снова «Металлург». И теперь, внимание, «Лада» — лидер Восточной конференции КХЛ.

Этот статус тольяттинцы приобрели в максимально убедительном стиле — переиграв основных конкурентов за первое место в таблице. Волжане взошли наверх, словно по лестнице в Mortal Kombat — до встречи с ними казанцы и магнитогорцы занимали второе и первое места соответственно. В отличие от какого-нибудь незадачливого геймера, «Лада» не запирается наглухо в блоке в надежде на случайный критический удар и не зажимает одну и ту же кнопку, применяя один и тот же приём в атаке. Тольяттинцы играют разнообразно, активно прессингуют и абсолютно не признают фаворитов.

И вы только взгляните, кем «Лада» добивается такого результата. Одна часть игроков осталась в команде ещё со времён ВХЛ, другая — пришла в результате «грандиозного» обмена со СКА, скинувшего в Тольятти добрую часть непригодившихся хоккеистов, третья — была собрана из тех, кто уже давно не играл важных ролей в своих предыдущих клубах в КХЛ. О канадских легионерах, которые с первых же матчей начали творить на льду, в России до переезда сюда не слышали вообще ничего — а они возродили Дмитрия Кугрышева и принесли «Ладе» уже не одну победу в этом сезоне. Посмотрите, кто вчера забросил четвёртую шайбу в ворота «Металлурга» — это был тот самый Космачук, который два месяца назад обещал удивлять.

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Абсолютно по-новому заиграл Владислав Подъяпольский. Голкипер был едва ли не самым критикуемым игроком «Лады» после первых двух матчей — несмотря на в целом довольно надёжную игру, именно его ошибка стала роковой во встрече с «Трактором», а спустя два дня он пропустил трижды за четыре минуты и не доиграл до конца матч с петербургскими армейцами. Но в Тольятти поверили во вратаря и вернули ему веру в себя. И он не подвёл — Владислав был признан лучшим голкипером сентября в КХЛ, продолжил уверенно играть и в октябре и вдобавок ко всему был выбран болельщиками для участия в предстоящем Матче звёзд. Сменщик Подъяпольского Александр Трушков тоже заслуживает похвалы. В тех матчах, когда он появляется на льду, погоды он не портит — во вчерашней игре с «Металлургом» ворота защищал как раз Трушков.

У руля этой команды стоит Олеш Браташ — человек, который никогда самостоятельно не руководил клубом КХЛ, а последний раз работал в лиге аж в 2015 году. Вместе со своим тренерским штабом он проделывает отличную работу — даже если «Лада» упадёт в турнирной таблице, её нынешние успехи точно останутся в памяти. Сенсационное лидерство на Востоке после трети сезона — вполне достаточный повод похвалить Браташа и его команду.

Олег Браташ Фото: photo.khl.ru

Как долго продлится очередная история Золушки, предугадать трудно. Но пока нужно отдать этому клубу должное — как сказал Космачук, как говорили и другие хоккеисты тольяттинцев, «Лада» оказалась командой, способной преподнести сюрпризы. Игроки матч за матчем продолжают подтверждать свои слова делом, заставляя с интересом следить за сказкой, которая прямо сейчас разворачивается в городе на Волге.