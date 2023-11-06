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Результаты матчей КХЛ 6 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь

Несостоявшееся чудо «Салавата» и четвёртая подряд победа «Авангарда». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ за 6 ноября
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А «Спартак» одержал невероятную по своей развязке победу над СКА.

6 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился семью матчами. Подводим итоги всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Черепанов, Тесанов) – 17:54 (5x5)     0:2 Алексеев (Берёзкин) – 43:27 (5x5)     0:3 Полунин (Красковский) – 45:53 (5x5)     1:3 Коршков (Хохлачёв, Ли) – 48:02 (5x4)     1:4 Берёзкин (Шалунов, Сергеев) – 53:53 (5x4)    

«Амур» принимал «Локомотив». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

На 18-й минуте первого периода Александр Полунин с передач Никиты Черепанова и Даниила Тесанова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Денис Алексеев с передачи Максима Берёзкина удвоил преимущество гостей. Спустя две с половиной минуты Александр Полунин с передачи Павла Красковского сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Егор Коршков с передач Александра Хохлачёва и Кэмерона Ли размочил счёт в игре. На 14-й минуте периода Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Андрея Сергеева установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шерстобитов (Скориков, Попов) – 09:37 (5x5)     0:2 Брюквин (Соколов) – 18:36 (5x5)     0:3 Якупов (Митякин) – 19:54 (5x5)     0:4 Дергачёв (Сетдиков, Белозёров) – 46:51 (5x4)     1:4 Мелош (Сучков) – 49:09 (5x5)     2:4 Сучков (Башкиров, Кузьмин) – 50:31 (5x5)     3:4 Ливо (Хмелевски) – 50:49 (5x5)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (3:0, 0:0, 1:3).

На 10-й минуте Данил Шерстобитов вывел «Нефтехимик» вперёд. На 19-й минуте Владимир Брюквин с передачи Дмитрия Соколова удвоил преимущество нижнекамцев. За шесть секунд до завершения первого периода Наиль Якупов после паса Евгения Митякина забил третий гол. На 47-й минуте Александр Дергачёв в большинстве забросил четвёртую шайбу. На 50-й минуте Николя Мелош с передачи Егора Сучкова размочил счёт. Через 82 секунды Егор Сучков забросил вторую шайбу уфимцев. Ещё через 17 секунд Джош Ливо сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бывальцев – 00:28 (5x5)     2:0 Обидин (Бывальцев, Эберт) – 02:52 (5x5)     2:1 Жуков (Гоголев, Ефремов) – 30:39 (5x4)     2:2 Прохоркин (Бутузов) – 32:53 (5x5)     2:3 Гоголев – 65:00    

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На 28-й секунде матча Алексей Бывальцев вывел «Автомобилист» вперёд. На третьей минуте Андрей Обидин удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 31-й минуте Артём Жуков, реализовав численное большинство, отыграл одну шайбу. На 33-й минуте Николай Прохоркин с передачи Владимира Бутузова сравнял счёт. Решающий буллит исполнил Павел Гоголев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Пулккинен (Макмиллан, Родевальд) – 02:00 (5x5)     1:1 Ильин (Барберио, Пилипенко) – 17:02 (5x5)     2:1 Пулккинен (Ип, Макмиллан) – 26:42 (5x4)     3:1 Фу (Меркли, Фу) – 28:03 (5x5)     3:2 Степанов (Ярош, Пилипенко) – 39:59 (5x4)     3:3 Пилипенко (Аймурзин) – 57:06 (4x4)     3:4 Коростелёв – 65:00    

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

На второй минуте Теэму Пулккинен вывел «Ред Стар» вперёд. На 18-й минуте Михаил Ильин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Марк Барберио и Кирилл Пилипенко. На 27-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство, оформил дубль. Через 81 секунду Цзян Фу вновь поразил ворота «Северстали». За секунду до конца второго периода Егор Степанов сократил отставание до минимума. На 58-й минуте Кирилл Пилипенко сравнял счёт. Решающий бросок на буллитах в активе Коростелёва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Валенцов (Васильев, Савчик) – 19:06 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 39:58 (5x3)     1:2 Петухов (Миронов) – 55:00 (5x5)     1:3 Кудрявцев (Рашевский) – 59:14 (en)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

На 20-й минуте Владислав Валенцов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Васильев и Иван Савчик. За две секунды до завершения второго периода Никита Гусев сравнял счёт. Баллы за результативные пасы получили Джордан Уил и Даниил Пыленков. На 55-й минуте Егор Петухов с передачи Андрея Миронова вывел москвичей вперёд. Точку во встрече поставил Павел Кудрявцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 07:33 (5x5)     1:1 Порядин (Голдобин, Чайковски) – 11:47 (5x3)     1:2 Кадейкин (Пашнин, Гальченюк) – 44:14 (5x5)     2:2 Порядин (Голдобин) – 50:38 (5x5)     3:2 Беляев (Галимов) – 59:59 (5x5)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

На восьмой минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Воробьёв и Сергей Толчинский. На 12-й минуте Павел Порядин сравнял счёт. На 45-й минуте Александр Кадейкин вновь вывел вперёд СКА. Очки за результативные передачи получили Михаил Пашнин и Алекс Гальченюк. На 51-й минуте Павел Порядин с передачи Николая Голдобина восстановил равенство — 2:2. За секунду до конца третьего периода Александр Беляев забил решающий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Пьянов) – 10:46 (5x4)     0:2 Николишин (Спунер, Буше) – 28:34 (5x4)     1:2 Бориков (Кузнецов) – 30:54 (5x5)     2:2 Меркли (Пинчук) – 39:37 (5x5)     3:2 Пинчук (Энас, Калдис) – 48:15 (5x4)     3:3 Буше (Шулак, Ткачёв) – 48:34 (5x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

На 11-й минуте Рид Буше, реализовав большинство, вывел омичей вперёд. На 29-й минуте Иван Николишин удвоил преимущество «Авангарда». На 31-й минуте Егор Бориков с передачи Сергея Кузнецова отыграл один гол. Под занавес второго периода Ник Меркли после паса Виталия Пинчука сравнял счёт. На 49-й минуте Виталий Пинчук забил третий гол, но затем Рид Буше восстановил равенство — 3:3. В буллитной серии решающий гол в активе Владимира Ткачёва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание матчей на 7 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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