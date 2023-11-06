А «Спартак» одержал невероятную по своей развязке победу над СКА.

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Несостоявшееся чудо «Салавата» и четвёртая подряд победа «Авангарда». Итоги дня в КХЛ

6 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился семью матчами. Подводим итоги всех игр.

«Амур» принимал «Локомотив». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

На 18-й минуте первого периода Александр Полунин с передач Никиты Черепанова и Даниила Тесанова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Денис Алексеев с передачи Максима Берёзкина удвоил преимущество гостей. Спустя две с половиной минуты Александр Полунин с передачи Павла Красковского сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Егор Коршков с передач Александра Хохлачёва и Кэмерона Ли размочил счёт в игре. На 14-й минуте периода Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Андрея Сергеева установил окончательный счёт в матче.

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Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (3:0, 0:0, 1:3).

На 10-й минуте Данил Шерстобитов вывел «Нефтехимик» вперёд. На 19-й минуте Владимир Брюквин с передачи Дмитрия Соколова удвоил преимущество нижнекамцев. За шесть секунд до завершения первого периода Наиль Якупов после паса Евгения Митякина забил третий гол. На 47-й минуте Александр Дергачёв в большинстве забросил четвёртую шайбу. На 50-й минуте Николя Мелош с передачи Егора Сучкова размочил счёт. Через 82 секунды Егор Сучков забросил вторую шайбу уфимцев. Ещё через 17 секунд Джош Ливо сократил отставание до минимума.

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Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На 28-й секунде матча Алексей Бывальцев вывел «Автомобилист» вперёд. На третьей минуте Андрей Обидин удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 31-й минуте Артём Жуков, реализовав численное большинство, отыграл одну шайбу. На 33-й минуте Николай Прохоркин с передачи Владимира Бутузова сравнял счёт. Решающий буллит исполнил Павел Гоголев.

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Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

На второй минуте Теэму Пулккинен вывел «Ред Стар» вперёд. На 18-й минуте Михаил Ильин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Марк Барберио и Кирилл Пилипенко. На 27-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство, оформил дубль. Через 81 секунду Цзян Фу вновь поразил ворота «Северстали». За секунду до конца второго периода Егор Степанов сократил отставание до минимума. На 58-й минуте Кирилл Пилипенко сравнял счёт. Решающий бросок на буллитах в активе Коростелёва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

На 20-й минуте Владислав Валенцов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Васильев и Иван Савчик. За две секунды до завершения второго периода Никита Гусев сравнял счёт. Баллы за результативные пасы получили Джордан Уил и Даниил Пыленков. На 55-й минуте Егор Петухов с передачи Андрея Миронова вывел москвичей вперёд. Точку во встрече поставил Павел Кудрявцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

На восьмой минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Воробьёв и Сергей Толчинский. На 12-й минуте Павел Порядин сравнял счёт. На 45-й минуте Александр Кадейкин вновь вывел вперёд СКА. Очки за результативные передачи получили Михаил Пашнин и Алекс Гальченюк. На 51-й минуте Павел Порядин с передачи Николая Голдобина восстановил равенство — 2:2. За секунду до конца третьего периода Александр Беляев забил решающий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

На 11-й минуте Рид Буше, реализовав большинство, вывел омичей вперёд. На 29-й минуте Иван Николишин удвоил преимущество «Авангарда». На 31-й минуте Егор Бориков с передачи Сергея Кузнецова отыграл один гол. Под занавес второго периода Ник Меркли после паса Виталия Пинчука сравнял счёт. На 49-й минуте Виталий Пинчук забил третий гол, но затем Рид Буше восстановил равенство — 3:3. В буллитной серии решающий гол в активе Владимира Ткачёва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание матчей на 7 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2