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Результаты матчей КХЛ 7 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь

ЦСКА потерпел уникальное поражение, «Ак Барс» — лидер Востока. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
ЦСКА потерпел уникальное поражение
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«Салават Юлаев» реабилитировался за осечку с «Нефтехимиком», одержав победу над «Сочи».

7 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Жафяров, Адамчук) – 32:39 (5x5)     0:2 Кагарлицкий (Войнов, Сафонов) – 36:25 (5x5)     0:3 Свечников (Семёнов, Лучевников) – 59:03 (en)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 13-й минуте второго периода Илья Сафонов с передач Дамира Жафярова и Кирилла Адамчука открыл счёт в игре. Спустя четыре минуты Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Ильи Сафонова удвоил преимущество гостей. В конце третьего периода Евгений Свечников установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Иностранцы «Барыса» – Давид Скленичка, Нельсон Ножье, Джозеф Лабейт и Понтус Оберг – получили «минус 3» по показателю полезности в этой игре. Они находились на льду при всех голах казанской команды, которая выиграла три из четырёх последних игр. Таким образом, казанский клуб опередил «Ладу» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 38 очков в 27 играх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шаров (Мелош, Ливо) – 14:12 (5x4)     2:0 Сучков (Ефремов) – 27:04 (5x5)     3:0 Сучков – 41:26 (5x5)     3:1 Галенюк (Хуснутдинов, Тянулин) – 45:50 (5x5)    

На 15-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Николя Мелоша и Джоша Ливо открыл счёт в матче. На восьмой минуте второго периода Егор Сучков с передачи Владислава Ефремова удвоил преимущество хозяев. В начале третьей двадцатиминутки Сучков оформил дубль и сделал счёт 3:0. На шестой минуте периода Данила Галенюк с передач Марата Хуснутдинова и Артура Тянулина размочил счёт в игре.

Клуб из Башкортостана выиграл четыре из пяти последних встреч и находится на четвёртой позиции в таблице Востока, набрав 35 очков в 28 играх. Единственное поражение за последние пять матчей уфимская команда потерпела накануне, уступив «Нефтехимику». А вот «Сочи» уступил в пятой игре подряд. Команда Дмитрия Кокорева находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 26 очков в 27 матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин, Пилипенко) – 05:16 (5x5)     1:1 Сёмин (Шумаков) – 22:04 (4x4)     1:2 Скоренов (Иванцов, Коростелёв) – 23:28 (5x5)     1:3 Абросимов (Седов, Муханов) – 27:18 (5x5)     1:4 Скоренов (Седов, Иванцов) – 29:40 (5x5)    

На четвёртой минуте первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Мэдисона Боуи и Виктора Антипина открыл счёт в игре. На 10-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Егора Попова и Сергея Телегина удвоил преимущество гостей. В начале второй двадцатиминутки Никита Сошников с передачи Максима Марушева сделал счёт 3:0. В конце третьего периода Данил Юртайкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

Команда Алексея Заварухина одержала шестую победу подряд. Ранее уральский клуб дважды обыграл «Металлург» (4:2 и 5:1), дважды победил «Адмирал» (3:2 ОТ и 6:1), а также выиграл у «Куньлуня» (5:2). В свою очередь, ЦСКА потерпел второе поражение подряд, причём впервые в нынешнем сезоне армейский коллектив не смог забить ни одного гола в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи 8 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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