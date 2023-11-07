ЦСКА потерпел уникальное поражение, «Ак Барс» — лидер Востока. Итоги дня в КХЛ

«Салават Юлаев» реабилитировался за осечку с «Нефтехимиком», одержав победу над «Сочи».

7 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 13-й минуте второго периода Илья Сафонов с передач Дамира Жафярова и Кирилла Адамчука открыл счёт в игре. Спустя четыре минуты Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Ильи Сафонова удвоил преимущество гостей. В конце третьего периода Евгений Свечников установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

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Иностранцы «Барыса» – Давид Скленичка, Нельсон Ножье, Джозеф Лабейт и Понтус Оберг – получили «минус 3» по показателю полезности в этой игре. Они находились на льду при всех голах казанской команды, которая выиграла три из четырёх последних игр. Таким образом, казанский клуб опередил «Ладу» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 38 очков в 27 играх.

На 15-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Николя Мелоша и Джоша Ливо открыл счёт в матче. На восьмой минуте второго периода Егор Сучков с передачи Владислава Ефремова удвоил преимущество хозяев. В начале третьей двадцатиминутки Сучков оформил дубль и сделал счёт 3:0. На шестой минуте периода Данила Галенюк с передач Марата Хуснутдинова и Артура Тянулина размочил счёт в игре.

Клуб из Башкортостана выиграл четыре из пяти последних встреч и находится на четвёртой позиции в таблице Востока, набрав 35 очков в 28 играх. Единственное поражение за последние пять матчей уфимская команда потерпела накануне, уступив «Нефтехимику». А вот «Сочи» уступил в пятой игре подряд. Команда Дмитрия Кокорева находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 26 очков в 27 матчах.

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На четвёртой минуте первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Мэдисона Боуи и Виктора Антипина открыл счёт в игре. На 10-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Егора Попова и Сергея Телегина удвоил преимущество гостей. В начале второй двадцатиминутки Никита Сошников с передачи Максима Марушева сделал счёт 3:0. В конце третьего периода Данил Юртайкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

Команда Алексея Заварухина одержала шестую победу подряд. Ранее уральский клуб дважды обыграл «Металлург» (4:2 и 5:1), дважды победил «Адмирал» (3:2 ОТ и 6:1), а также выиграл у «Куньлуня» (5:2). В свою очередь, ЦСКА потерпел второе поражение подряд, причём впервые в нынешнем сезоне армейский коллектив не смог забить ни одного гола в матче.

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Матчи 8 ноября

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