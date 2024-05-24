Овчинников — о Мэттьюсе: побьёт рекорд Овечкина. То, как он тренируется, пример для всех

Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал об игре лидера канадского клуба Остона Мэттьюса.

– Что можете рассказать об Остоне Мэттьюсе, удалось пообщаться?

– Он по-русски знает только «спасибо», поэтому лишь парой слов смогли перекинуться. С такими игроками просто на одном льду постоять – уже кайф. Не хочется, конечно, но он побьёт рекорд Овечкина по голам. Он – машина, глыба. То, как он тренируется, пример для всех, особенно для тех, кто начинает хоккеем заниматься и думает, что что-то может сойти с рук и легко это дастся. Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс – хоккеисты, дарованные богом. У них есть талант, но они ещё прикладывают к этому кучу усилий. Там хоккей находится на другом уровне, к этому надо стремиться, — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.