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«Лично созвонились с Романом Борисовичем Ротенбергом». Плотников — о переходе в СКА

«Лично созвонились с Романом Борисовичем Ротенбергом». Плотников — о переходе в СКА
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Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал, как состоялся его переход в санкт-петербургский клуб.

«Как возник вариант со СКА? Обычно это бывает через агентов. Но получилось так, что мы лично созвонились с Романом Борисовичем [Ротенбергом]. Этот звонок всё решил. Мы встретились, поговорили, обсудили некоторые моменты. Поняли друг друга, нашли точки соприкосновения. И всех всё устроило», — приводит слова Плотникова «Матч ТВ».

Сегодня, 24 мая, стало известно, что Сергей Плотников подписал контракт со СКА. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

В регулярном сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги 33-летний Сергей Плотников принял участие в 66 матчах за ЦСКА, в которых набрал 26 (13+13) очков при показателе полезности «-1». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. В составе московского клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023).

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