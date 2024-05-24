«Дальше будет только хуже». Назаров — об итогах выступления сборной Финляндии на ЧМ-2024

Известный тренер Андрей Назаров подвёл итог выступления сборной Финляндии на чемпионате мира — 2024. Напомним, в 1/4 финала финская команда проиграла сборной Швеции в овертайме со счётом 1:2.

«Финны быстро закончили своё выступление на чемпионате мира, с ходу вылетев из плей-офф. Ничего удивительного в таком провале нет: как только в КХЛ перестали наигрывать финских хоккеистов, «Йокерит» покинул лигу, а на границе появился огромный забор, — хоккей в Финляндии начал загибаться. И дальше, думаю, будет только хуже. Финны сами спилили дерево, на котором долгое время сидели и от которого кормились. Они выстрелили себе в ногу, не подумав головой», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.