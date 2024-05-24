Пермский «Молот» объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером пермского «Молота» стал Юрий Панов. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

53-летний Юрий Панов начал тренерскую карьеру в 2009 году, войдя в тренерский штаб омского «Авангарда». С 2010 года перешёл на должность тренера «Омских Ястребов», вместе с которыми в сезонах-2011/2012 и 2012/2013 завоевал Кубок Харламова. С 2013 года Юрий Александрович занял пост главного тренера «Омских Ястребов» и в этом же году привёл команду к золотым медалям Кубка мира среди молодёжных команд. Также в качестве главного тренера работал в МХК «Стальные Лисы» и «СКА-Варяги». Помимо этого, работал в командах «Сарыарка», «Динамо МО» (Красногорск), «Горняк-УГМК». В сезоне-2023/2024 занимал должность тренера защитников в санкт-петербургском «Динамо».

В сезоне-2023/2024 Всероссийской хоккейной лиги «Молот» вылетел в первом раунде плей-офф, выиграв регулярный чемпионат. Пермский клуб проиграл в серии 1/8 финала красноярскому «Соколу» (2-4), ставшему 16-м.