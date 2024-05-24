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Овчинников — о быте в Канаде: большой минус — цены. Снимали квартиру за 290 тысяч рублей

Овчинников — о быте в Канаде: большой минус — цены. Снимали квартиру за 290 тысяч рублей
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Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал о жизни и быте в Канаде.

– Как складывался быт в Канаде? И в чём главные отличия от России?

– Самый главный минус там – большие цены. Снимали квартиру там с Пексой на двоих, выходило 290 тысяч в месяц, если переводить на рубли. Это ужас. Для нашей зарплаты в АХЛ это много. У нас уходили все деньги на быт, еду, такси, потому что машины у нас не было. И еда ещё. Она рассчитана под их местный менталитет. Травы всякие разные, оранжевая картошка эта невкусная, — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Овчинниковым читайте на «Чемпионате»:
«Забил с передачи Мэттьюса, на всю жизнь запомню». Интервью с молодым нападающим «Сибири»
Эксклюзив
«Забил с передачи Мэттьюса, на всю жизнь запомню». Интервью с молодым нападающим «Сибири»
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