«Ощущение, что оппоненты их боятся». Щитов — об игре Канады на ЧМ-2024

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов высказался об игре сборной Канады в рамках чемпионата мира — 2024.

«Мне кажется, канадцы будут чемпионами. Мне нравится их игра. Показывают комбинационный хоккей, хорошо в пас играют. У них сильная атака, и, что характерно для них, они каждый момент доигрывают в корпус. Никому не уступают в силовой борьбе. Сколько я матчей не смотрел, такое ощущение, что оппоненты их боятся. Ни одна команда так не играет в корпус, как Канада. Очень неуступчивые. Они сильно физически воздействуют на соперников. Нет грубости, они никого не убивают, но они всегда остаются на ногах, никто не падает, и каждый эпизод доигрывается до конца», — сказал Щитов в интервью Legalbet.

Отметим, что полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Швеция — Чехия;

Канада — Швейцария.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.