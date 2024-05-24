«Я прячу слёзы». Голкипер Финляндии рассмеялся после поражения от Швеции на ЧМ

Голкипер сборной Финляндии Эмиль Ларми прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира — 2024 после поражения от Швеции в 1/4 финала. Сборная Финляндии уступила в овертайме — 1:2. Отмечается, что Ларми рассмеялся, когда давал комментарий.

«Я прячу слёзы. Я горжусь тем, как мы играли, и тем, что дошли до дополнительного времени. В этом году у Швеции фантастическая команда. Но всё дело только в победе, и, если ты не выигрываешь, это не имеет большого значения. Это расстраивает», — приводит слова Ларми SVT.

В составе финнов отличился Ханнес Бьёрнинен. За сборную Швеции заброшенными шайбами отметились Расмус Далин и Йоэль Эрикссон Эк. В полуфинале Швеция встретится с Чехией завтра, 26 мая.