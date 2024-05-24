«Каролина» объявила об уходе генерального менеджера Дона Уодделла

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл подал в отставку. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Том Дандон, владелец и губернатор команды «Каролина Харрикейнз» Национальной хоккейной лиги, сегодня объявил, что президент и генеральный менеджер Дон Уодделл подал в отставку со своего поста в организации. Кроме того, Эрик Тулски был назначен временным генеральным менеджером, и начался поиск постоянного генерального менеджера. Даррен Йорк будет поддерживать Тулски в управленческих делах, продолжая при этом исполнять обязанности помощника генерального менеджера», — написано в заявлении клуба.

В качестве генерального менеджера «Харрикейнз» Уодделл работал с мая 2018 года. Именно при нём «ураганы» обрели действующего главного тренера Рода Бриндамора, однако в финал Кубка Стэнли за это время не вышли ни разу. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги клуб остановился во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).