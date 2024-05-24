Овчинников — о тренировке с Мэттьюсом: забил с его передачи, запомню на всю жизнь

Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал о совместной тренировке с лидером канадского клуба Остоном Мэттьюсом.

«Были тренировки по желанию, даже предсезонка ещё не началась. Не было ни Марнера, ни Нюландера, а из звёзд приехал только Мэттьюс. Он приехал тренироваться раньше всех, я в шоке был. Мы играли в конце тренировки «4 на 4», вышли с ним «два в один», и он мне пас отдал, я забил. На всю жизнь это запомню. Это было кайфово», — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд».