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Овчинников — о тренировке с Мэттьюсом: забил с его передачи, запомню на всю жизнь

Овчинников — о тренировке с Мэттьюсом: забил с его передачи, запомню на всю жизнь
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Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал о совместной тренировке с лидером канадского клуба Остоном Мэттьюсом.

«Были тренировки по желанию, даже предсезонка ещё не началась. Не было ни Марнера, ни Нюландера, а из звёзд приехал только Мэттьюс. Он приехал тренироваться раньше всех, я в шоке был. Мы играли в конце тренировки «4 на 4», вышли с ним «два в один», и он мне пас отдал, я забил. На всю жизнь это запомню. Это было кайфово», — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд».

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Овчинниковым читайте на «Чемпионате»:
«Забил с передачи Мэттьюса, на всю жизнь запомню». Интервью с молодым нападающим «Сибири»
Эксклюзив
«Забил с передачи Мэттьюса, на всю жизнь запомню». Интервью с молодым нападающим «Сибири»
Комментарии
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