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Нападающий Сергей Плотников подписал контракт со СКА на четыре года

Нападающий Сергей Плотников подписал контракт со СКА на четыре года
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Нападающий Сергей Плотников подписал контракт со СКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Напомним, Плотников уже выступал в составе клуба с берегов Невы. Он стал игроком СКА летом 2016 года. В составе армейцев стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина (сезон-2016/2017), обладателем Кубка Континента (2018), вице-чемпионом России (2020) и двукратным бронзовым призёром чемпионата России. В 2020 году перешёл в магнитогорский «Металлург», затем выступал за ЦСКА на протяжении трёх сезонов.

В регулярном сезоне-2023/2024 КХЛ Плотников за ЦСКА принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 26 (13+13) результативными действиями при показателе полезности «-1». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 33-летний форвард провёл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. В составе московского клуба дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023) и два раза стал чемпионом России.

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