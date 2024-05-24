Рябыкин: Григоренко и Плотников проявят себя в плей-офф

Вице-чемпион мира – 2002, тренер КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал переход двух игроков из московского ЦСКА в санкт-петербургский СКА.

«СКА планомерно продолжает строить команду, которая будет эффективна именно в плей-офф. Толчинский, Грицюк, Серебряков, Никишин, Земчёнок, Хайруллин, Глотов – всё это игроки, которые показывали, что они могут быть особенно полезны в матчах на выбывание. В этом плане переход Григоренко и Плотникова абсолютно логичен. Именно вокруг этих хоккеистов был построен чемпионский ЦСКА. А Плотников ещё и в СКА завоёвывал Кубок Гагарина. Это игроки, которые проявят себя в плей-офф

Всё-таки плей-офф – это особый турнир, где нужно уметь играть, это далеко не каждому дано. Есть хоккеисты, которые раз за разом сдуваются, когда дело доходит до настоящей борьбы. Плотникова и Григоренко в таком точно обвинить нельзя. Да, в прошлом сезоне ЦСКА вылетел уже в первом раунде, но Сергей и Михаил точно бились до конца», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».