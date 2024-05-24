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Овчинников — о переходе в «Сибирь»: к любому тренеру бы не пошёл

Овчинников — о переходе в «Сибирь»: к любому тренеру бы не пошёл
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Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников заявил о важности личности главного тренера в принятии решения о возвращении в новосибирский клуб.

– Ваш агент говорил, что вы будете смотреть, кто станет тренером «Сибири». Насколько это было важно?
– Это было важно, к любому тренеру бы не пошёл. Епанчинцев – идеальный вариант для меня. Много наслышан о нём, общался с Дмитрием Владимировичем Гоголевым по этому поводу, — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд».

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Овчинниковым читайте на «Чемпионате»:
«Забил с передачи Мэттьюса, на всю жизнь запомню». Интервью с молодым нападающим «Сибири»
Эксклюзив
«Забил с передачи Мэттьюса, на всю жизнь запомню». Интервью с молодым нападающим «Сибири»
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