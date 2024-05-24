Экс-игрок системы «Торонто» — о Хо-Сэнге: хоккеист от бога, но своеобразность его погубила

Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал о форварде Джоше Хо-Сэнге, который в КХЛ выступал за «Салават Юлаев».

– Что можете рассказать о Джоше Хо-Сэнге, с которым вам удалось поиграть в «Марлис»? Он уже начал записывать рэп-альбомы и, по-моему, уже не особо думает о хоккее.

– Да, я тоже офигел. Он своеобразный человек. Человек на драфте котировался чуть ли не с Макдэвидом. Эта своеобразность его и погубила. Он такой непослушный, безбашенный. Но хоккеист при этом от бога. Не знаю, куда его дорога повела, не могу судить. А в быту он очень хороший друг и товарищ, — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.