«Я бы сделал так же». Третьяк — о выборе лучшего вратаря сезона КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о признании голкипера ярославского «Локомотива» Даниила Исаева лучшим вратарём сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги. Исаев провёл в сезоне 69 матчей, в которых одержал 44 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,85. По итогам опроса, кроме Исаева, в тройку претендентов вошли Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

«Справедливое ли решение лиги? Я считаю, что справедливое решение. Я так же бы сделал, потому что вратарям дают оценку на протяжении всего сезона. Если взять статистику, то по стабильности и коэффициенту надёжности у вратаря «Локомотива» сильнее позиции. Он меньше пропускал, больше игр сыграл. Набоков – тоже большой молодец. Никто не верил, что он в 21 год так сыграет и выдержит плей-офф. В розыгрыше Кубка Гагарина он выглядел на пятёрочку, за что и получил звание лучшего игрока. То есть он заслужил награду за стадию плей-офф, однако на протяжении всего сезона Исаев был посильнее. Я думаю, что награду дали справедливо и заслуженно», — приводит слова Третьяка «Советский спорт».