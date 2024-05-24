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«Спартак» произвёл обмен с «Трактором», получив права на форварда Лукина

«Спартак» произвёл обмен с «Трактором», получив права на форварда Лукина
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Московский «Спартак» оформил сделку с челябинским «Трактором», получив права на нападающего Константина Лукина в обмен на форварда Алексея Липанова. Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

В прошедшем сезоне 23-летний Константин Лукин стал чемпионом Беларуси в составе жлобинского «Металлурга». Нападающий стал лучшим бомбардиром команды с 55 (28+27) набранными очками. До 2023 года он выступал за клубы системы «Трактора» в МХЛ и ВХЛ, проведя также 10 матчей в КХЛ.

«Благодарим Алексея Липанова за выступления в системе красно-белых и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

24-летний Алексей Липанов находился в системе «Спартака» с 2022 года, став обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика», а также дебютировал в КХЛ, проведя за «Спартак» семь игр в сезоне-2022/2023.

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