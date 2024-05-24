В Федерации хоккея Франции прокомментировали решение о проведении в стране ЧМ-2028

Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) провести чемпионат мира 2028 года в Париже и Лионе.

«Я очень горжусь и рад, что хоккейная семья доверилась нам в этом проекте, признав нашу способность организовать такое масштабное мероприятие. Поскольку мы приближаемся к Олимпийским играм 2030 года, это мероприятие представляет собой исключительную возможность для продвижения и развития нашего вида спорта, используя наш опыт и ноу-хау», — приводит слова Жербо официальный сайт ИИХФ.

Чемпионат мира 2024 года проходит в эти дни в Чехии. Финальный матч состоится в воскресенье, 26 мая.

В 2025 году мировое первенство примут Швеция и Дания, в 2026-м турнир пройдёт в Швейцарии, а в 2027-м – в Германии.