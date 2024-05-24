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«Динамо» продлило контракт с форвардом Павлом Кудрявцевым

«Динамо» продлило контракт с форвардом Павлом Кудрявцевым
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Нападающий Павел Кудрявцев подписал новый контракт с московским «Динамо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракт с 26-летним форвардом заключён на один год и носит односторонний характер.

Павел Кудрявцев является выпускником академии ярославского «Локомотива». Двукратный обладатель Кубка Харламова в составе «Локо». В «Динамо» Кудрявцев перешёл летом 2022 года. За два сезона нападающий провёл за бело-голубых 124 игры, набрал 37 (20+17) очков и завоевал Кубок Континента в 2024 году.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице Западной конференции. В полуфинале плей-офф москвичи проиграли челябинскому «Трактору» — 0-4.

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