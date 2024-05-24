Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА объявил о переходе Михаила Григоренко

СКА объявил о переходе Михаила Григоренко
Комментарии

Санкт-петербургский СКА подписал контракт с нападающим Михаилом Григоренко. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

«Плюс ещё один трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр в составе нашей команды. Приветствуем, Михаил!» — написано в заявлении клуба.

С 2012 по 2016 год Михаил Григоренко играл в НХЛ за «Баффало» и «Колорадо». В общей сложности провёл 249 матчей в Национальной хоккейной лиге и набрал 76 (26+50) очков. В 2017 году вернулся в Россию и шесть сезонов провёл в ЦСКА.

В прошедшем сезоне КХЛ на его счету 64 игры, в которых нападающий набрал 52 (21+31) очка.

Материалы по теме
Нападающий Сергей Плотников подписал контракт со СКА на четыре года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android