Хедман: не так важно, кто на льду, Швеция — Финляндия — это всегда напряжённо

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман прокомментировал победу над командой Финляндии в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2024.

«Мы знали, что начало матча будет тяжёлым. Не так важно, кто на льду, Швеция — Финляндия — это всегда напряжённо. Мы не расстроились, когда в конце они сравняли счёт. Мы знали, что будет дополнительное время. Мы ждали своего шанса и воспользовались им», — цитирует Хедмана шведское издание SVT.

Полуфинальные пары ЧМ — 2024 выглядят следующим образом:

Швеция — Чехия;

Канада — Швейцария.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.