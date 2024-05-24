Овчинников: болельщики, смотрящие матчи плей-офф «Торонто» на улице, спойлерят каждый гол

Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал, как болеют за местную команду в канадском городе.

– Каков город Торонто в хоккейном плане?

– Я жил от арены через один дом. В день игры, когда забивают гол, начинают звучать сирены, а у меня на телевизоре его ещё нет. Они спойлерят каждый гол, даже неинтересно смотреть. Там болельщики сумасшедшие, особенно в плей-офф. Они заполняют всю улицу возле арены, им ставят большой экран. Лучше выходить на балкон и смотреть хоккей по этому большому телевизору, потому что всё слышно, — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд».