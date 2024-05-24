Трёхкратный чемпион мира предположил, какие клубы будут прибавлять в новом сезоне КХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко предположил, какие клубы могут удивить в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Надо посмотреть, как клубы проведут межсезонье, чтобы говорить, какие команды могут удивить в следующем году. Нужно понимать цели клубов, кто и как усилится, нюансов много. Но не думаю, что произойдёт что-то сверхнеожиданное, команды останутся примерно на том же уровне. Давайте дождёмся хотя бы середины июля.

Интересно будет посмотреть на «Торпедо» и «Северсталь». Это молодые команды, им есть, за счёт чего прибавить. Они и так прогрессируют, и могут ещё. Будет интересно», — приводит слова Терещенко Legalbet.

В прошедшем сезоне КХЛ «Торпедо» и «Северсталь» остановились в первом раунде плей-офф. Нижегородцы уступили санкт-петербургскому СКА (1-4), а «Северсталь» — московскому «Спартаку» (1-4).