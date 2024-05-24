Московское «Динамо» продлило контракт с 24-летним защитником Малышевым

24-летний защитник Антон Малышев продлил контракт с московским «Динамо» на один сезон, сообщает пресс-служба бело-голубых. Новый двусторонний контракт с игроком обороны будет действовать до 31 мая 2025 года.

Антон является воспитанником ярославского хоккея. В составе МХК «Локо» стал двукратным обладателем Кубка Харламова в 2018 и 2019 годах. На счету игрока числится серебро в составе молодёжной сборной России на чемпионате мира среди хоккеистов не старше 20 лет. На раннем этапе карьеры выступал за ярославский «Локомотив» и его фарм-клубы. В 2022 году перешёл в московское «Динамо» и спустя два года в составе клуба стал обладателем Кубка Континента. С момента своего прихода в московский клуб провёл 94 игры и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+8».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за первое место по итогам регулярки. В плей-офф московский клуб во втором раунде уступил челябинскому «Трактору» в четырёх матчах.