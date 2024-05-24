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Чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдёт во Франции

Чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдёт во Франции
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Определилось место проведения чемпионата мира по хоккею — 2028. Турнир пройдёт во Франции. Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Сегодня утром на ежегодном конгрессе ИИХФ голосование членов Международной федерации хоккея с шайбой подтвердило заявку Франции на проведение международного турнира.

Франция примет чемпионат мира по хоккею с шайбой 2028 года в третий раз в своей истории, после чемпионатов 1951 и 2017 годов. С 12 по 28 мая 2028 года на стадионах «Аккор Арена (Берси)» в Париже и «LDLC Arena» в Лионе соберутся 16 лучших команд мира», — написано в заявлении ИИХФ.

Чемпионат мира 2024 года проходит в эти дни в Чехии. Финальный матч состоится в воскресенье, 26 мая.

В 2025 году мировое первенство примут Швеция и Дания, в 2026-м турнир пройдёт в Швейцарии, а в 2027-м – в Германии.

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