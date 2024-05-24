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Дон Уодделл прокомментировал уход из «Каролины Харрикейнз»

Дон Уодделл прокомментировал уход из «Каролины Харрикейнз»
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Дон Уодделл, ранее занимавший пост генерального менеджера и президента «Каролины Харрикейнз», прокомментировал свой уход из клуба.

«Сегодня утром я поговорил с Томом (Дандоном, владельцем клуба. — Прим. «Чемпионата») и сообщил ему, что пришёл к решению, что сейчас для меня настало время перейти к следующей главе в моей карьере. Мне очень понравился мой опыт в «Треугольнике» за последние 10 лет, и вместе с сильной командой, как на льду, так и за его пределами, мы одержали много великих побед. Я благодарен за поддержку, которую я получил. Эта организация находится в сильных, умелых руках и имеет хорошие перспективы на будущее», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Каролины Харрикейнз».

Ранее было объявлено, что временным генеральным менеджером клуба был назначен Эрик Тулски.

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