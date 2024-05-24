Марат Хайруллин остаётся в СКА ещё на два сезона

СКА подписал новый контракт с нападающим Маратом Хайруллиным, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Марат Хайруллин выступает за СКА с сезона-2022/2023. В прошлом сезоне нападающий провёл 62 матча и набрал 55 (23+32) очков при общем показателе полезности «+16». В составе армейцев в сезоне-2022/2023 стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призёром чемпионата России.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).