«Мы полностью копируем то, что в НХЛ». Третьяк — о прошедшем сезоне КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о прошедшем сезоне в Континентальной хоккейной лиге.

– Было ли что-то по ходу сезона, что удивило вас в КХЛ?

– Сам сезон меня не удивил. Я знал, что он будет тяжёлым, потому что мы копируем полностью НХЛ. Там только один перерыв на Матч звёзд. У нас же сейчас тоже всего один перерыв – на Кубок Первого канала. Мы полностью копируем то, что в НХЛ. Раньше у нас было четыре перерыва, когда мы играли с финнами и шведами в рамках Евротуров, а в это время команды зализывали раны, готовились физически. У большинства команд срывов не было, успевали отдохнуть лидеры, в итоге они стабильно играли. А в этом году все команды по ходу сезона проваливались. Я знал, что так и будет, — сказал Третьяк в интервью «Советскому спорту».

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.