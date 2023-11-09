Громкому делу Федотова — два месяца. Про него никому неудобно вспоминать?

На фоне весёлой кахаэловской регулярки с её плотностью в таблице, самолётными ногами и ананасами мы как-то забыли про дело Ивана Федотова. Поступок ЦСКА целую неделю был в центре общественного внимания, а способ, которым руководство клуба воспользовалось для решения вопроса, родил волну шуток а-ля «ЦСКА пожаловался в Генпрокуратуру из-за пропущенных голов, которые нарушают их право на победу».

Тему обсуждали-обсуждали, а потом появилось слишком много других инфоповодов, и она пропала из обсуждения. Повлияло на это и то, что реакция ИИХФ на случай оказалась удивительно вялой даже для организации, которая в каденцию Люка Тардифа приучила нас к серому существованию. Дисциплинарный совет не может собраться аж два месяца, хотя вроде бы такое время не требуется для установления факта, что в воротах ЦСКА играл действительно Иван Федотов, а не его голограмма из Сколкова.

А эти два месяца для голкипера ЦСКА, мягко говоря, были непростыми. Позавчера основной вратарь армейцев пропустил достаточно курьёзную шайбу с острого угла от Виталия Кравцова, который правильно оценил ситуацию с голкипером, не лучшим образом сыгравшим на выходе. Это был далеко не первый берущийся гол в сезоне, который пропустил Федотов, а 0:4 от «Трактора» стали для голкипера восьмым поражением в сезоне.

Поразительно, но, несмотря на неплохую статистику, в этом сезоне проигрышей у голкипера больше, чем побед (восемь против семи), а болельщики в комментариях уже далеко не всегда радуются моменту, когда 28-й номер начинает матч в стартовом составе.

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Конечно, весь ЦСКА прямо сейчас ужасно болтает по сезону, и команда в плане набранных очков чуть лучше откровенно кризисного СКА. Однако если говорить о команде в целом, то мы привыкли, что ребята Фёдорова могут завестись буквально за одну секунду. Вспомните, как после серии неудачных матчей телеграм-каналы, приближённые к руководству клуба, стали намекать на возможные тренерские перестановки. Хоккеисты намёк быстро поняли, за три матча раскатав «Сочи», «Витязь» и «Барыс» в блин с суммарным счётом 20:2. Другое дело, что после двух чемпионств находить кнопку «вкл.» иногда становится находить словно труднее. С вратарями это так не работает вообще.

Иван Федотов Фото: РИА Новости

В самом начале регулярки Федотов говорил: «Я только готовился. Нахожусь в процессе набора формы. У нас есть график, которого мы придерживаемся. Сейчас я готов процентов на 70-75. Нужен игровой тонус». Никто не ждал, что в первом же матче сезона (Кубке Открытия с «Ак Барсом») двухметровый вратарь будет тащить, но пять голов многих удивили. Потом Федотов чередовал отличные матчи («сухари» против «Локомотива», «Спартака» с неровными, допускал ляпы, некоторые из которых уже на исход матча не влияли, но выглядели диковато: например, ошибка на выходе из ворот в гостевой игре с тем же «Ак Барсом».

Отсутствие Ивана в дальневосточном выезде смотрелось вполне понятным: ЦСКА обычно в таких поездках часто тасует состав. Однако однажды Федотов не попал в заявку после пяти пропущенных шайб от «Спартака», и Сергею Фёдорову пришлось быть достаточно откровенным: «Все прекрасно понимают, где он был, как он был и чем он занимался в прошлом сезоне. Я бы так хотел это обозвать», — сказал главный тренер ЦСКА и отметил, что до декабря ответ на этот вопрос останется тем же самым.

Год в армии действительно сильно повлиял на прогресс Федотова. До 23 лет он был третьим голкипером «Салавата», а «Трактор» получил права на Ивана в странном обмене, где «СЮ» скидывал плохой контракт Сергея Терещенко. За два года взлёт Федотова был головокружительным: он выиграл конкуренцию у Демченко и Галимова в «Тракторе», был основным вратарём команды, перешёл в ЦСКА за большие деньги и был безоговорочно лучшим игроком нашей сборной на Олимпиаде. Весь процесс занял буквально два года — и на целый год Федотов остался без игровой практики в профессиональных лигах. Когда произойдёт возвращение на прежний уровень и будет ли этот уровень возвращён на все 100% — непонятно. Тем более непонятно, почему в мае менеджмент ЦСКА был так уверен, когда подписывал Федотова заново.

Ну а что «Филадельфия», которая решила судиться? В первом месяце сезона там уже успели сыграть три вратаря. Картер Харт, которого «лётчики» вроде бы хотели менять, показывает не отличную, но хорошую игру, отражая 91,3% бросков. А вот дуэт его сменщиков из Самуэля Эрссона и Кэла Питерсена показывает себя в разы хуже: на двоих этот дуэт отразил лишь 83% чужих попыток. С Эрссоном в воротах «Филадельфия» проиграла безнадёжному «Сан-Хосе», хотя это, конечно, не было прямой виной шведа.

Самуэль Эрссон Фото: AP/TASS

С бэкапом хотя бы среднего уровня «Флайерз» могли бы идти в зоне плей-офф, хотя вряд ли сейчас в этом заинтересованы. Комментарии Джона Тортореллы о своём втором вратаре весьма показательны: «Я ни черта о нём не знаю и толком его так и не узнал. Однако ты знакомишься с голкипером по тому, как он себя ведёт, и он показывает себя достаточно спокойно». Как бы показал себя на этом месте Федотов в прошлом году? Сложно представить, что это было бы хуже 83% ОБ.

Ну а сборная России находится в томительном ожидании. Офис ИИХФ поманил нас миланской олимпийской косточкой, но тут же оговорился, что решение по возвращению нашей сборной на международные турниры зависит ещё и от решения дисциплинарного совета. Понятно, что во всех игровых видах спорта ситуация для нашей страны остаётся плачевной, но в хоккее она была усугублена на ровном месте.

«Я не знаю, в чём смысл сейчас. «Филадельфию» устраивает, нас устраивает. Если даже что-то нарушено по правилам Международной федерации, это опять прецедент, ещё не прописан достаточно. Значит, надо прописывать юридически, что делать и как. Сейчас такой предмет», — недавно рассказал «Чемпионату» Павел Буре, который является 1 из 15 членов Совета ИИХФ, высшего органа международной федерации. И для России то, что случай окажется прецедентным, не очень-то и хорошо — на фоне строгости всех международных федераций и политического давления на них наказание может неприятно многих удивить.

Резюмируя: ЦСКА получил вратаря-загадку, истинный потенциал которого в этом сезоне остаётся непонятным, «Филадельфия» пока не может найти нормального сменщика для Харта, сам Федотов сделал большой наг назад в свой карьере, а сборная России может получить неизвестное на данный момент наказание. По ходу сезона ситуация может измениться ещё сто раз — но пока от неё не стало лучше вообще ни одной стороне «дела Федотова».