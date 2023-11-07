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ЦСКА — Трактор. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Форвард «Трактора» Кравцов забросил вратарю ЦСКА Федотову с отрицательного угла

Форвард «Трактора» Кравцов забросил вратарю ЦСКА Федотову с отрицательного угла
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В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает челябинский «Трактор». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Боуи, Антипин) – 03:32 (5x5)     0:2 Ткачёв (Попов, Телегин) – 09:25 (5x4)    

На четвёртой минуте первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Мэдисона Боуи и Виктора Антипина забросил шайбу в ворота голкипера ЦСКА Ивана Федотова с отрицательного угла рикошетом от вратаря.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кравцов сыграл за челябинский клуб 15 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с двумя минутами штрафа.

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