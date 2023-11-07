Форвард «Трактора» Кравцов забросил вратарю ЦСКА Федотову с отрицательного угла

В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает челябинский «Трактор». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
На четвёртой минуте первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Мэдисона Боуи и Виктора Антипина забросил шайбу в ворота голкипера ЦСКА Ивана Федотова с отрицательного угла рикошетом от вратаря.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кравцов сыграл за челябинский клуб 15 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с двумя минутами штрафа.
- 7 ноября 2023
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