«Мы ничего не нарушаем. Будем оспаривать вердикт ИИХФ». Морозов — о главных вопросах КХЛ

Сегодня официально объявлено, что Фонбет Матч звёзд КХЛ-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» 9 и 10 декабря. Матч звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова МХЛ примет Тула. Помимо этого, в Москве состоялся совет директоров Континентальной лиги, по итогам которого на вопросы журналистов ответил президент лиги Алексей Морозов.
Про Матч звёзд в Санкт-Петербурге
«Почему выбрали Питер? Мы общались со многими городами, там есть арены, но в Омске была смена руководства, поэтому, наверное, им было не до этого. К Матчу звёзд надо тщательно готовиться, поэтому мы приняли решение остановиться на Санкт-Петербурге.
Когда проводишь Матч звёзд, а это одно из самых приятных событий в сезоне КХЛ, тут должна быть заинтересованность от принимающей стороны. В этом году не все были готовы принимать такой формат».
Про дело Федотова
«Можем потерять иностранные клубы из-за позиции ИИХФ по делу Федотова? Разговоры я не обсуждаю. У нас есть официальная информация. С руководством «Барыса», к сожалению, мне не удалось встретиться, со Скабелкой мы переговорили, у него тоже были некоторые вопросы, но зачем что-то обсуждать, когда нет официального решения.
Совет директоров КХЛ
Фото: Пресс-служба КХЛ
Мы не отказываемся от сотрудничества и уважения трансферной политики ИИХФ, но считаем, что решение по дисквалификации Федотова было несправедливым по отношению к игроку».
Про отсутствие долгов в новом сезоне и потолок зарплат
«В новый сезон зашли без долгов. Также уменьшилось количество дней по задержкам выплат заработной платы. В этом плане идёт положительная динамика, что нас радует.
Все клубы выполнили условия пола и потолка зарплат. Если в прошлом сезоне до пола добрались к концу декабря, то сейчас клубы должны иметь 85% контрактов для попадания в пол. Эта цифра должна увеличиться до 90% в ближайшее время. Также сократилось с 10 до четырёх количество клубов, которые пока что не дотягивают до пола. К концу декабря будем считать».
О том, возможно ли введение Fan ID в КХЛ
«Опять же это всё разговоры. Возможно, что это рассматривается в разных видах спорта, но сейчас действует только в футболе. Мы встречались с Минспорта по этому поводу, у нас публика совсем другая. У нас всё направлено на привлечение молодой аудитории и семей на хоккей, на то, чтобы делать семейные праздники. У нас другая ситуация, есть стратегия.
Мы докладывали о том, что это колоссальные затраты на наши клубы, многие клубы вообще не являются собственниками дворов. Мы готовы к диалогу, но на данный момент вы видите, что аудитория прибавляется, люди идут на хоккей. Службы отлаженно работают, было по два семинара по безопасности со службами всех клубов. Мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов для того, чтобы ужесточать охрану болельщиков на трибунах».
Совет директоров КХЛ
Фото: Пресс-служба КХЛ
Про отношения с Тардифом
«Общаюсь ли сейчас с Тардифом? Раньше мы с ним общались, когда он приезжал в Москву на хоккейный форум. Ходили вместе на ужин, говорили о развитии хоккея в мире. Но вся официальная связь с ИИХФ у нас идёт через ФХР».
Про возможность проведения вынесенных матчей в Монголии
«Говорят, что «Спартак» в этом сезоне два домашних матча проведёт в Ташкенте? Возможно, этот вопрос прорабатывается, но официальной информации и подробностей нет.
Вынесенные матчи в Монголии? Мы на связи с Минспорта страны. Рассматриваем тот факт, что это далеко. Нужно подготовить арену для соответствия техническому регламенту. Это трудно. Выставочный матч мог бы пройти в апреле среди команд, не попавших в плей-офф».
- 14 сентября 2023
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