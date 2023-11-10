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Лишь два игрока в истории НХЛ набирали четыре очка в матче в возрасте моложе Бедарда

Лишь два игрока в истории НХЛ набирали четыре очка в матче в возрасте моложе Бедарда
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

За «Чикаго» отличились Коннор Бедард (дубль), Кевин Корчински, Тайлер Джонсон и Кори Перри. Бедард набрал три очка (2+1) за один период встречи и стал самым молодым игроком в истории «Чикаго» с подобным показателем. Всего же Коннор набрал четыре очка в этом матче, отметившись дублем и двумя результативными передачами.

За всю историю НХЛ лишь два игрока в североамериканской лиге набирали четыре очка в матче в возрасте моложе Бедарда. В 1944 году это сделал Тед Кеннеди (18 лет 27 дней), в том же году подобным достижением отметился и Бэп Гвидолин (18 лет 56 дней). Бедарду на момент матча с «Тампой» исполнилось 18 лет 115 дней.

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