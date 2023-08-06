Отвратительная история. Демарш Найта — это удар по «Авангарду», КХЛ и репутации агента

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке», — слова генменеджера «Авангарда» Антона Курьянова, которые рвут сердце омским болельщикам. — Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Не видим смысла никого принуждать играть за «Авангард», тем более хоккеист не раз подчёркивал, что его решение окончательное».

Не до конца понятно, почему две недели назад, когда информация о решении Найта вышла наружу, Курьянов её опровергал и как ни в чём не бывало призывал ждать канадского игрока к старту предсезонного турнира в Сочи.

Впрочем, никакие слова не меняют сути дела. Полуфиналист Кубка Гагарина — 2023 теряет ведущего центрфорварда, и это главное.

Присутствие Найта — важная причина возвышения «Авангарда» в последние годы, и совсем не факт, что без него сибиряки смогли бы добраться до долгожданного Кубка Гагарина. Одна только способность Корбана выигрывать ключевые вбрасывания необычайно расширила возможности его команды, но, кроме того, канадец был эффективен в подыгрыше, под воротами, в борьбе и вместе с Владимиром Ткачевым и Ридом Буше создал, пожалуй, самое взрывоопасное сочетание в КХЛ.

Так вышло, что интернациональное звено просуществовало всего один год, и это печальная новость не только для омского клуба, но и для редеющей на звёзды лиги.

Курьянов особенно подчеркнул, что на вердикт Корбана повлияла его супруга. Она строго придерживается христианских ценностей и работает в канадской организации «Спортсмены в действии», содействуя атлетам в познании религиозных вопросов. Убеждения не позволили девушке отправиться в Россию в нынешнее время, и именно это стало решающим фактором. Некоторое воздействие на хоккеиста оказал и его отец Джек — в прошлом пастырь баптистской церкви.

Отказ Корбана — сильнейший удар по «Авангарду», который произошёл в самый неподходящий момент. Весной в попытках уместиться под изменившейся планкой лимита омичи не стали продлевать контракт с Алексом Бродхёрстом, и, безусловно, поступили бы иначе, если бы Найт сообщил о своём решении раньше. Помимо этого, неожиданное решение легионера бросает тень на репутацию его кахаэловского представителя Алеши Пилко, который неоднократно утверждал, что его игроки готовы ехать в лигу при любых общественно-политических раскладах.

Найт, по словам Курьянова, выплатит компенсацию, предусмотренную условиями расторгнутого соглашения. «Спортивные права в КХЛ при этом остаются закреплёнными за нашим клубом. В данный момент мы завершаем все предусмотренные Регламентом процедуры», — добавил генменеджер омичей.

Шорт-лист кандидатов на замену Найту составлен, и клуб уже на первый день ведёт переговоры, признался Курьянов. Но есть ли у сибиряков хоть какой-то шанс найти на рынке первого центрфорварда?

Последний клуб, который закрыл эту позицию, — «Металлург». Уральцы договорились с Люком Джонсоном — экс-хоккеистом одного из аутсайдеров АХЛ, чем вызвали бесконечный поток критики.

Есть немалые сомнения в том, что «Авангард» сможет согласовать контракт с хоккеистом более высокого уровня. Но даже если допустить, что миссия будет выполнена, новичка предстоит вписать в систему и адаптировать, и эта задача не выглядит проще.

При этом худо-бедно «Авангард» всё же сохранит первое звено. По информации «Чемпионата», омичи почти наверняка переподпишут контракт с Владимиром Ткачёвым.