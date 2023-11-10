Безумный поступок игрока «Северстали» и минское «Динамо» уже выше ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

10 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.
Дублем в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Степан Хрипунов. Победный гол на счету Стефана Да Косты. За «Амур» голы забивали Ян Дрозг и Кирилл Слепец. Ворота команд защищали Дмитрий Лозебников и Владимир Галкин.
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«Автомобилист» взял реванш за крупное поражение во вчерашнем матче со счётом 1:5. Следующие два матча екатеринбургский клуб проведёт во Владивостоке с местным «Адмиралом». Матчи пройдут 12 и 14 ноября. «Амур» 12 ноября примет на своей площадке нижегородское «Торпедо».
Уже на пятой минуте встречи счёт открыл форвард «Торпедо» Максим Летунов, которому ассистировали Николай Коваленко и Антон Сизов. Удвоил преимущество гостей на старте второго периода Владислав Фирстов с передач Антона Силаева и Максима Летунова. Окончательный счёт установил Николай Коваленко голом в пустые ворота. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Иванов и Адам Гуска, оформивший первый шат-аут в нынешнем сезоне КХЛ.
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Шайбами в составе победителей отметились Максим Берёзкин и Александр Полунин. У хозяев единственный гол на счету Энди Андреоффа. Все три взятия ворот в матче были зафиксированы в первом периоде. Оставшиеся два периода выдались безголевыми.
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Обе шайбы гости забросили в третьем периоде, отличились Брэндон Макмиллан и Кайл Вуд. У хозяев единственный гол, забитый в середине первой 20-минутки, на счету Кирилла Савицкого.
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Эта победа стала первой для китайского клуба, добытой в основное время с 6 сентября. В тот день «драконы» оказались сильнее минского «Динамо» (4:3), после чего побеждали исключительно в овертаймах либо по буллитам.
По ходу встречи хозяева вели 4:0, однако гости нашли в себе силы подобраться вплотную. Тем не менее сравнять счёт череповчане так и не смогли, а вместо этого в концовке матча пропустили в пустые ворота.
В составе хозяев отличились дважды Скотт Уилсон, а также Владислав Цицюра, Руслан Педан, Николай Тимашов. У «Северстали» шайбы забросили Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко и Иван Подшивалов.
Примечательно, что именно Подшивалов и стал главным антигероем встречи. Всего через 20 секунд после забитого гола Иван совершил безумный поступок и зачем-то наотмашь отмахнулся от защитника «Витязя» Джереми Роя, заработав удаление до конца встречи, которое фактически и лишило гостей шансов на спасение.
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Таким образом, подмосковный коллектив прервал серию из пяти поражений подряд. Примечательно, что у «Северстали» перед этим матчем была пятиматчевая серия из побед.
Шайбами в составе хозяев отметились дважды Сэм Энас, а также Вячеслав Основин, Егор Бориков, Ник Меркли и Егор Игнатенко. У южан отличились Глеб Корягин и Артур Тянулин.
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Благодаря второй победе за два дня над ХК «Сочи» минское «Динамо» поднялось на пятое место в Западной конференции КХЛ, сумев обогнать ЦСКА и «Северсталь». Действующий чемпион страны опустился на шестую строчку на Западе, череповчане упали на седьмую позицию. СКА продолжает замыкать кубковую восьмёрку.
Матчи 11 ноября
- 10 ноября 2023
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