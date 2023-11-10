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Результаты матчей КХЛ 10 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь

Безумный поступок игрока «Северстали» и минское «Динамо» уже выше ЦСКА. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ за 10 ноября
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«Автомобилист» взял реванш у «Амура», «Локомотив» победил в Новосибирске, а «Куньлунь» добыл победу, которой ждал больше двух месяцев.

10 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Хрипунов (Трямкин, Валк) – 04:37 (5x5)     1:1 Слепец (Кулик, Гиздатуллин) – 30:30 (5x5)     1:2 Хрипунов (Мэйсек, Воробьёв) – 36:22 (5x5)     2:2 Дрозг (Брынцев, Шевченко) – 39:19 (5x5)     2:3 Да Коста (Воробьёв, Блэкер) – 47:02 (5x5)    

Дублем в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Степан Хрипунов. Победный гол на счету Стефана Да Косты. За «Амур» голы забивали Ян Дрозг и Кирилл Слепец. Ворота команд защищали Дмитрий Лозебников и Владимир Галкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Автомобилист» взял реванш за крупное поражение во вчерашнем матче со счётом 1:5. Следующие два матча екатеринбургский клуб проведёт во Владивостоке с местным «Адмиралом». Матчи пройдут 12 и 14 ноября. «Амур» 12 ноября примет на своей площадке нижегородское «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Коваленко, Сизов) – 04:27 (5x5)     0:2 Фирстов (Силаев, Летунов) – 22:36 (5x5)     0:3 Коваленко – 59:54 (en)    

Уже на пятой минуте встречи счёт открыл форвард «Торпедо» Максим Летунов, которому ассистировали Николай Коваленко и Антон Сизов. Удвоил преимущество гостей на старте второго периода Владислав Фирстов с передач Антона Силаева и Максима Летунова. Окончательный счёт установил Николай Коваленко голом в пустые ворота. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Иванов и Адам Гуска, оформивший первый шат-аут в нынешнем сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 06:07 (5x5)     1:1 Андреофф (Дубакин) – 07:30 (5x5)     1:2 Полунин (Никулин, Иванов) – 17:49 (5x4)    

Шайбами в составе победителей отметились Максим Берёзкин и Александр Полунин. У хозяев единственный гол на счету Энди Андреоффа. Все три взятия ворот в матче были зафиксированы в первом периоде. Оставшиеся два периода выдались безголевыми.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Савицкий (Бекетаев, Шестаков) – 10:09 (5x5)     1:1 Макмиллан (Меркли) – 48:34 (5x4)     1:2 Вуд (Рич) – 56:27 (5x5)    

Обе шайбы гости забросили в третьем периоде, отличились Брэндон Макмиллан и Кайл Вуд. У хозяев единственный гол, забитый в середине первой 20-минутки, на счету Кирилла Савицкого.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Эта победа стала первой для китайского клуба, добытой в основное время с 6 сентября. В тот день «драконы» оказались сильнее минского «Динамо» (4:3), после чего побеждали исключительно в овертаймах либо по буллитам.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Цицюра (Савчик) – 01:24 (5x5)     2:0 Педан (Барак, Валенцов) – 10:36 (5x5)     3:0 Тимашов (Бусыгин, Барак) – 25:47 (5x5)     4:0 Уилсон (Барак) – 26:27 (5x5)     4:1 Иванцов (Ильин, Седов) – 33:01 (5x5)     4:2 Пилипенко (Аймурзин) – 50:03 (5x5)     4:3 Подшивалов (Чуркин, Скоренов) – 56:07 (5x5)     5:3 Уилсон (Барак, Бусыгин) – 59:40 (en)    

По ходу встречи хозяева вели 4:0, однако гости нашли в себе силы подобраться вплотную. Тем не менее сравнять счёт череповчане так и не смогли, а вместо этого в концовке матча пропустили в пустые ворота.

В составе хозяев отличились дважды Скотт Уилсон, а также Владислав Цицюра, Руслан Педан, Николай Тимашов. У «Северстали» шайбы забросили Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко и Иван Подшивалов.

Примечательно, что именно Подшивалов и стал главным антигероем встречи. Всего через 20 секунд после забитого гола Иван совершил безумный поступок и зачем-то наотмашь отмахнулся от защитника «Витязя» Джереми Роя, заработав удаление до конца встречи, которое фактически и лишило гостей шансов на спасение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Таким образом, подмосковный коллектив прервал серию из пяти поражений подряд. Примечательно, что у «Северстали» перед этим матчем была пятиматчевая серия из побед.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Основин (Кодола) – 12:24 (5x5)     2:0 Бориков – 17:43 (5x5)     3:0 Меркли (Пинчук, Энас) – 23:14 (5x4)     4:0 Энас (Хэмилтон, Меркли) – 24:54 (5x4)     4:1 Корягин (Мичков, Тянулин) – 27:03 (5x5)     4:2 Тянулин (Ибрагимов, Третьяк) – 30:11 (5x5)     5:2 Энас (Кодола, Хэмилтон) – 31:19 (5x5)     6:2 Игнатенко (Ковгореня, Дерябин) – 41:35 (5x5)    

Шайбами в составе хозяев отметились дважды Сэм Энас, а также Вячеслав Основин, Егор Бориков, Ник Меркли и Егор Игнатенко. У южан отличились Глеб Корягин и Артур Тянулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Благодаря второй победе за два дня над ХК «Сочи» минское «Динамо» поднялось на пятое место в Западной конференции КХЛ, сумев обогнать ЦСКА и «Северсталь». Действующий чемпион страны опустился на шестую строчку на Западе, череповчане упали на седьмую позицию. СКА продолжает замыкать кубковую восьмёрку.

Матчи 11 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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