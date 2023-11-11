Задорова всё достало! После лучшего матча в сезоне он запросил обмен из «Калгари»

Начало регулярного сезона НХЛ для «Калгари» складывается не лучшим образом. Ожидалось, что после прошлого чемпионата, когда «огоньки» не смогли попасть в плей-офф, и последующей смены тренера фон в команде изменится на более благоприятный, однако пока канадский клуб с трудом добывает очки. После 12 матчей на счету «Флэймз» было девять баллов. Победы в двух последних матчах помогли слегка подправить положение и сократить отставание от кубковой восьмёрки, однако в целом дела у «Калгари» идут не очень хорошо. Конечно, не так плачевно, как у принципиальных соперников из «Эдмонтона», набравших всего пять очков за те же 12 матчей, но и не сильно лучше.

В рамках очередного игрового дня «огоньки» приехали в Торонто. «Мэйпл Лифс» пока не могут порадовать своих болельщиков стабильностью, поэтому для них эта встреча была не менее важной. Собственно, к исходу пятой минуты второго периода «листья» довольно убедительно обыгрывали соотечественников со счётом 4:1. Три очка за это время набрал форвард «Торонто» Вильям Нюландер, который продолжил серию с результативными действиями в каждом матче этого сезона. Швед стал третьим игроком «Мэйпл Лифс» за последние 20 лет, забросившим и в большинстве, и в меньшинстве в одной игре. До него это делали только Митч Марнер и Илья Михеев. И как только «листья» собираются удержать Нюландера?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но если кто-то думал, что «Торонто» спокойно доведёт дело до победы, то он невероятно ошибся. Ведь «Калгари» практически моментально начал возвращаться в игру. И тем, кто повёл команду к спасению в этом матче, стал российский защитник огоньков Никита Задоров. Ещё совсем недавно он был главным правдорубом клуба, раскритиковав «Флэймз» после серии неудачных игр на старте чемпионата.

В последних матчах он постарался исправить ситуацию делом — в победных встречах с «Сиэтлом» и «Нэшвиллом» Задоров записал на свой счёт по одной голевой передаче, а в игре с «Торонто» он забросил первую шайбу в сезоне, пушечным выстрелом прошив голкипера «листьев» Джозефа Уолла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Калгари» отыграл ещё одну шайбу до второго перерыва, а в начале третьей двадцатиминутки сравнял счёт. Вскоре Задоров напомнил о себе ещё раз — в середине периода он мощнейшим силовым приёмом встретил нападающего «Мэйпл Лифс» Тайлера Бертуцци, а затем абсолютно невозмутимо отреагировал на попытки одноклубников канадца отомстить.

В это время один из болельщиков «Флэймз» в соцсетях обратился к агенту защитника Дэну Мильштейну: «Дэн, мы сможем удержать его?». На что получил ответ: «Не думаю. Не в том случае, когда лучший защитник едва получает игровое время…».

Сегодняшний айс-тайм Никиты составил 15 минут и 33 секунды — это его худший показатель в сезоне и второй с конца среди игроков обороны «Калгари» в сегодняшнем матче. «Огоньки» проиграли по итогам серии послематчевых бросков, и уже через считаные минуты после финальной сирены интернет взорвала новость — Никита Задоров запросил обмен из «Калгари»! Видимо, сегодняшняя игра стала последней каплей, после которой его окончательно всё достало в Альберте. А ведь она стала лучшей для него в сезоне — об этом говорят и статистика, и мнение местных журналистов и болельщиков.

Информацию, которую первым предоставил экс-вратарь клубов НХЛ Кевин Уикс, подтвердил один из самых авторитетных инсайдеров лиги Пьер Лебрюн. Никиту уже сватают в «Нью-Джерси» и тот же «Торонто» — кажется, на смену прописки уйдёт совсем немного времени.