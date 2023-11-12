Новое шоу лидеров «Авангарда» и внезапный провал «Северстали». Итоги дня в КХЛ

Сегодня в лиге прервалось сразу несколько очень длительных серий без голов.

12 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Подводим их краткие итоги:

Уже в первых же сменах матча в Хабаровске «Торпедо» пропустило от своего бывшего игрока: Станислав Бочаров воспользовался «футбольным» пасом коньками. Гости ответили слегка нелепым голом в меньшинстве от Кирилла Воронина, а после второй шайбы «Амура» не потерялись и довольно быстро превратили 1:2 в 3:2. Впрочем, победить «Торпедо» помешали гол Вячеслава Грецкого и лишние удаления: Александр Брынцев в большинстве забросил свою первую шайбу в сезоне, и при 4:3 «Амур» сравнительно спокойно сыграл на удержание.

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В дебюте игры во Владивостоке лучше смотрелся «Автомобилист», но пропустили первыми гости. Два Алексея, Макеев и Бывальцев, организовали ответный гол, но вскоре почти синхронно удалились, и «Адмирал» забил в двойном большинстве. «Моряки» трижды в матче выходили вперёд, но не смогли выиграть в основное время из-за исполнительского мастерства Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека. «Адмирал» выглядел лучше в овертайме, но не забил. В буллитах в этом году «Автомобилист» играет отвратительно, но две точные попытки Макеева принесли его команде победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Барыс» в последнее время подписал сразу трёх новых нападающих. Сегодня в составе астанинского клуба дебютировал опытнейший Даниил Апальков, который не играл в КХЛ полтора года, но в новом клубе сразу же занял место в первом звене рядом с двумя легионерами. Впрочем, у «Барыса» сегодня солировала вторая тройка, целиком составленная из местных игроков. Все шайбы хозяев (две в большинстве) организовало сочетание Кирилл Савицкий — Аркадий Шестаков — Батырлан Муратов. Последний набрал 4 (2+2) очка: за предыдущие игры у него было семь.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

В Омске сегодня громко прерывались долгие безголевые серии. Тайлер Вон ответил на раннюю шайбу Райана Спунера в самом дебюте, и опытнейший форвард «Куньлуня» прервал свою серию из 33 матчей без шайб, вскоре оформив ещё и дубль. Но у Омска есть первое звено, которое и превратило 2:3 в 4:3. Владимир Ткачёв продолжил серию, где он набирает два или больше очка, а потом Игорь Гераськин забил свой первый гол за 21 матч.

«Куньлунь» кусался до последнего, забил на 59:47, но пропустил в пустые. Виктор Игнатьев после игры пошутил, что без учёта звена Спунера его команда выиграла 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Получивший недавно несколько тяжёлых пробоин во Владивостоке «Локомотив» вернулся с Дальнего Востока, и казалось, что команде будет трудно сыграть против разогнавшегося «Салавата». Однако в Уфе «Локомотив» классно сыграл в обороне, а в остальном подтащил Даниил Исаев. Три гола забили два первораундника, выбранных «Аризоной»: Данил Бут сделал дубль и вообще выглядит очень заметным в последних играх, а для защитника Дмитрия Симашева заброшенная шайба стала первой за 40 с лишним игр в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Динамовское дерби в Минске прошло почти при полном зале и под знаком сельскохозяйственной темы. Именно этот матч стал самым малорезультативным: счёт открыли москвичи благодаря очередному голу связки Джордан Уил — Никита Гусев. Минчане сравняли — отличился бывший динамовец Владислав Кодола, который до этого не забивал 17 игр. Победный гол забил ещё один «бывший» — ставший известным именно по игре в Минске Бреннан Менелл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 13 ноября