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Результаты матчей КХЛ 12 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 13 ноября

Новое шоу лидеров «Авангарда» и внезапный провал «Северстали». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ за 12 ноября
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Сегодня в лиге прервалось сразу несколько очень длительных серий без голов.

12 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Подводим их краткие итоги:

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Бочаров (Шевченко, Брынцев) – 01:25 (5x5)     1:1 Воронин – 06:40 (4x5)     2:1 Рылов (Шевченко, Дрозг) – 14:37 (5x5)     2:2 Летунов (Гончарук, Конюшков) – 24:01 (5x4)     2:3 Гончарук (Alexei Kruchinin) – 26:36 (5x5)     3:3 Грецкий (Мищенко, Слепец) – 34:45 (5x5)     4:3 Брынцев (Слепец, Коршков) – 45:11 (5x4)    

Уже в первых же сменах матча в Хабаровске «Торпедо» пропустило от своего бывшего игрока: Станислав Бочаров воспользовался «футбольным» пасом коньками. Гости ответили слегка нелепым голом в меньшинстве от Кирилла Воронина, а после второй шайбы «Амура» не потерялись и довольно быстро превратили 1:2 в 3:2. Впрочем, победить «Торпедо» помешали гол Вячеслава Грецкого и лишние удаления: Александр Брынцев в большинстве забросил свою первую шайбу в сезоне, и при 4:3 «Амур» сравнительно спокойно сыграл на удержание.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шевченко (Чудинов, Бучельников) – 07:01 (5x5)     1:1 Макеев (Бывальцев) – 10:49 (5x5)     2:1 Фьоре (Соловьёв) – 13:09 (5x3)     2:2 Да Коста (Мэйсек, Эберт) – 32:49 (5x5)     3:2 Метальников (Шевченко, Бучельников) – 44:12 (5x5)     3:3 Мэйсек (Да Коста, Осипов) – 53:18 (5x5)     3:4 Макеев – 65:00    

В дебюте игры во Владивостоке лучше смотрелся «Автомобилист», но пропустили первыми гости. Два Алексея, Макеев и Бывальцев, организовали ответный гол, но вскоре почти синхронно удалились, и «Адмирал» забил в двойном большинстве. «Моряки» трижды в матче выходили вперёд, но не смогли выиграть в основное время из-за исполнительского мастерства Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека. «Адмирал» выглядел лучше в овертайме, но не забил. В буллитах в этом году «Автомобилист» играет отвратительно, но две точные попытки Макеева принесли его команде победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Буренов, Степанов) – 16:12 (5x4)     1:1 Бекетаев (Муратов) – 27:19 (5x4)     2:1 Савицкий (Муратов, Бекетаев) – 29:58 (5x4)     3:1 Муратов (Шестаков, Савицкий) – 32:56 (5x5)     4:1 Муратов – 50:42 (5x5)    

«Барыс» в последнее время подписал сразу трёх новых нападающих. Сегодня в составе астанинского клуба дебютировал опытнейший Даниил Апальков, который не играл в КХЛ полтора года, но в новом клубе сразу же занял место в первом звене рядом с двумя легионерами. Впрочем, у «Барыса» сегодня солировала вторая тройка, целиком составленная из местных игроков. Все шайбы хозяев (две в большинстве) организовало сочетание Кирилл Савицкий — Аркадий Шестаков — Батырлан Муратов. Последний набрал 4 (2+2) очка: за предыдущие игры у него было семь.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Спунер (Чистяков, Шарипзянов) – 00:43 (5x5)     1:1 Вон (Спроул, Пулккинен) – 06:45 (5x5)     1:2 Пу (Меркли) – 09:51 (5x5)     2:2 Ткачёв (Буше, Спунер) – 14:16 (5x5)     2:3 Вон (Спроул, Родевальд) – 22:04 (5x4)     3:3 Буше (Киселевич, Ткачёв) – 37:27 (5x5)     4:3 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 47:12 (5x5)     5:3 Гераськин (Абросимов, Шулак) – 47:57 (5x5)     5:4 Сомерби (Мойл, Рич) – 59:47 (5x5)     6:4 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 59:58 (en)    

В Омске сегодня громко прерывались долгие безголевые серии. Тайлер Вон ответил на раннюю шайбу Райана Спунера в самом дебюте, и опытнейший форвард «Куньлуня» прервал свою серию из 33 матчей без шайб, вскоре оформив ещё и дубль. Но у Омска есть первое звено, которое и превратило 2:3 в 4:3. Владимир Ткачёв продолжил серию, где он набирает два или больше очка, а потом Игорь Гераськин забил свой первый гол за 21 матч.

«Куньлунь» кусался до последнего, забил на 59:47, но пропустил в пустые. Виктор Игнатьев после игры пошутил, что без учёта звена Спунера его команда выиграла 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Коледов (Пустозёров, Кузьмин) – 22:26 (5x5)     1:1 Бут (Чехович, Андронов) – 23:10 (5x5)     1:2 Симашев (Андронов, Шалунов) – 44:04 (5x5)     1:3 Бут (Андронов) – 49:34 (5x5)    

Получивший недавно несколько тяжёлых пробоин во Владивостоке «Локомотив» вернулся с Дальнего Востока, и казалось, что команде будет трудно сыграть против разогнавшегося «Салавата». Однако в Уфе «Локомотив» классно сыграл в обороне, а в остальном подтащил Даниил Исаев. Три гола забили два первораундника, выбранных «Аризоной»: Данил Бут сделал дубль и вообще выглядит очень заметным в последних играх, а для защитника Дмитрия Симашева заброшенная шайба стала первой за 40 с лишним игр в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Прибыльский) – 04:30 (5x5)     1:1 Кодола (Коробов, Основин) – 37:22 (5x5)     1:2 Менелл (Уил, Гусев) – 46:42 (5x5)    

Динамовское дерби в Минске прошло почти при полном зале и под знаком сельскохозяйственной темы. Именно этот матч стал самым малорезультативным: счёт открыли москвичи благодаря очередному голу связки Джордан Уил — Никита Гусев. Минчане сравняли — отличился бывший динамовец Владислав Кодола, который до этого не забивал 17 игр. Победный гол забил ещё один «бывший» — ставший известным именно по игре в Минске Бреннан Менелл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 13 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Витязь
Московская область
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П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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П1
X
П2
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