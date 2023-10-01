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Предсезонные матчи НХЛ 1 октября, результаты, «-3» Панарина, голы Кучерова и Кузьменко, Воронков спровоцировал драку

«Он — мутант!» Воронков толкнул вратаря и спровоцировал драку. Что происходит в НХЛ
Елена Кузнецова
Предсезонные матчи НХЛ 1 октября
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«Нэшвилл» показал, как нельзя играть против Кучерова, Панарин закончил матч с «-3».

Очередная порция новостей об игре российских хоккеистов в предсезонных матчах НХЛ.

Кучеров наказал «Нэшвилл»

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Кемелль (Тренин) – 14:25 (5x5)     1:1 Хагель – 20:34 (4x5)     1:2 Томасино (О'Райлли) – 21:51 (5x5)     2:2 Уотсон (Мереля, Крозье) – 28:12 (5x5)     2:3 Новак (Евангелиста, Йози) – 37:51 (5x5)     3:3 Мереля (Хедман, Пербикс) – 44:26 (5x5)     4:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 52:57 (5x4)     5:3 Мереля – 53:53 (5x5)     5:4 Новак (Йози, Кемелль) – 59:21 (6x5)    

Что будет, если оставить Никиту Кучерова совершенно одного перед воротами? Скорее всего, он тебя накажет. Но «Нэшвилл», играя в меньшинстве, почему-то забыл о звёздном россиянине. Все игроки свалились на один борт, пытаясь выиграть борьбу за шайбу, а когда ею завладел Брэйден Пойнт, было уже поздно что-то исправлять. Кучеров пальнул в касание, напомнив «хищникам», что так играть против него непозволительно.

ВИДЕО

У «Тампы» пока неплохо получается справляться без Андрея Василевского, который перенёс операцию и выбыл на два месяца. Сегодня вторую победу одержал Мэтт Томкинс и, хотя он пропустил четыре гола, Джон Купер остался доволен его выступлением.

После матча клуб вновь сократил состав, отправив ряд игроков в АХЛ, в том числе Максима Грошева.

Кошмарный матч Панарина и дебют Романова

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Пажо (Ли, Готье) – 07:07 (5x5)     2:0 Нельсон (Фэшинг) – 09:36 (5x5)     3:0 Хорват (Хольмстрём, Добсон) – 17:11 (5x5)     4:0 Клаттербак (Маклин, Джонстон) – 30:44 (5x5)     4:1 Отман (Трочек, Ремпе) – 45:07 (5x5)     4:2 Гудроу (Лафреньер, Труба) – 56:22 (5x5)     4:3 Кайлли (Веси, Труба) – 58:52 (6x5)     5:3 Ли (Клаттербак) – 59:52 (en)    

Семён Варламов провёл первый полноценный матч предсезонки и одержал победу над «Рейнджерс» со счётом 5:3, отразив 22 броска из 25. Также первый матч сыграл защитник Александр Романов – он выходил в паре с Пулоком, провёл на льду больше 21 минуты, крушил соперника силовыми (четыре хита) и был активен в бросковой части (четыре броска), а также заблокировал три броска.

«Сегодня Романов был очень хорош. Играл жёстко, здорово двигал шайбу, бросал по воротам, хорошо играл в обороне. Одна только его энергия воодушевляла», – сказал главный тренер Лэйн Ламберт.

У Питера Лавиолетта, в свою очередь, остались большие претензии к своей команде. Звено Трочека, Панарина и Лафреньера было на льду при всех трёх пропущенных голах в первом периоде. Панарин допустил больше потерь, чем нанёс бросков по воротам, и остался единственным в команде, кто закончил матч с показателем полезности «-3».

«Мы и близко не играли, как надо. Не могли делать передачи, не могли нормально наносить броски. Первая половина матча – это неприемлемо. Мы не такие и не такими хотим быть. Оправданий нет, мы продолжим работать. Мы допускали ошибки в обороне, в средней зоне, на чужой синей линии. Звенья не работали, поэтому я их перетряхнул. В конечном итоге мы должны прилагать больше усилий. Это должно быть нашим стандартом», – сказал Лавиолетт.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Воронков творит хаос у ворот соперника

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лайне (Марченко, Бемстрём) – 12:02 (5x5)     0:2 Дэнфорт (Джонсон, Матейчук) – 15:50 (5x5)     0:3 Лайне (Иржичек, Бемстрём) – 20:23 (5x5)     1:3 Скиннер (Окпосо, Томпсон) – 30:28 (5x4)     2:3 Йокихарью (Олофссон, Козенс) – 42:03 (5x5)     3:3 Скиннер (Окпосо, Бенсон) – 49:20 (5x4)     4:3 Бенсон (Окпосо, Томпсон) – 54:14 (5x4)    

Дмитрий Воронков зарабатывает себе репутацию в НХЛ человека, который станет головной болью соперников на чужом пятачке. В матче с «Баффало» он, как обычно, бодался на пятачке, после свистка толкнул вратаря «Сэйбрз» Девона Леви (но упал тот слишком уж картинно) и спровоцировал массовую стычку.

«Воронков будет проблемой на пятачке. Он – мутант», – отметил в соцсетях скаут Жером Берубе.

«Откровенная «рыбка» Леви, после которой началась стычка, а в центре неё был Воронков. Неудивительно, ведь это его епархия», – написал журналист Брайан Хеджер.

«Коламбус» вёл 3:0, но в итоге проиграл 3:4. Кирилл Марченко впервые сыграл на предсезонке – вышел в первом звене, отметился передачей в первом голе Патрика Лайне, заработал «+2» и сыграл почти 20 минут.

Защитник Иван Проворов дебютировал за «Коламбус» – на его счету «0» в графе полезности, три броска по воротам и почти 21 минута игрового времени.

ВИДЕО

Первый гол Кузьменко на предсезонке

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эрни (Янмарк, Саттер) – 18:34 (5x5)     1:1 Хьюз (Ди Джузеппе, Бёзер) – 28:35 (5x5)     2:1 Хьюз (Бёзер, Ди Джузеппе) – 30:28 (5x5)     3:1 Кузьменко (Хьюз, Петтерссон) – 40:40 (5x3)     4:1 Петтерссон (Бёзер, Миллер) – 45:08 (5x4)     5:1 Ди Джузеппе (Коул, Бёзер) – 48:16 (5x5)     5:2 Лавуа (Броберг) – 48:42 (5x5)    

Андрей Кузьменко забросил свою первую шайбу на предсезонке и помог «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон» со счётом 5:2. Во втором периоде россиянин красивым кистевым прошил Стюарта Скиннера в формате «пять на три» – защитники «нефтяников» даже не пытались ему помешать! Этот гол стал победным.

ВИДЕО

Две передачи Дадонова и камбэк «Далласа»

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Шенн (Лёф, Кайру) – 01:04 (5x5)     1:1 Блюмель (Уайт, Биксель) – 01:26 (5x5)     2:1 Шенн (Кессел, Саад) – 04:19 (5x5)     3:1 Болдюк (Дин, Макгинг) – 13:07 (5x5)     3:2 Макдональд (Дадонов, Биксель) – 42:46 (5x5)     3:3 Семинофф (Дамиани, Харли) – 51:40 (5x5)     3:4 Робертсон (Харли, Дадонов) – 61:15 (3x3)    

Евгений Дадонов проводит предсезонку по солидному графику – в своём первом матче он оформил дубль, во втором – сделал две передачи, приняв самое непосредственное участие в камбэке «Далласа». После двух периодов счёт был 3:1 в пользу «Сент-Луиса», но «звёзды» отыгрались и вырвали победу в овертайме (а могли и в основное время, если бы Деррик Пульо реализовал буллит на последних секундах).

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