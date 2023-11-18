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«Должен быть откуп хоккею, не порнобизнесу». Никитин — о незасчитанном голе «Локомотива»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал незасчитанный гол своей команды одновременно с финальной сиреной в матче регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА (1:2).

Напомним, перед моментом, когда шайба после броска Рушана Рафикова залетела в ворота армейцев, судьи усмотрели нарушение процедуры вбрасывания.

«Комментарии по игре? Без комментариев. Наверное, так.

Отменённый гол «Локомотива»? Две команды сражались, и мне кажется, должен быть откуп хоккею, а не порнобизнесу такому», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» остался с 40 очками и идёт третьим на Западе. В ближайшей игре команда Игоря Никитина примет дома 21 ноября «Спартак».

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